Recientes declaraciones de funcionarios del gobierno son tachadas de ‘homofóbicas’

Por estos días, algunos funcionarios del gobierno han salido con algunos comentarios que no han sentado nada bien en la opinión pública, debido al tinte homofóbico y el sesgo con el que se dijeron.

Estas acusaciones vienen desde hace algunas semanas, más específicamente cuando se conoció que presuntamente el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, estuvieron detrás de la conversión del bailarín Nerú, ‘dejando de ser gay’ y entregando su vida a la iglesia y la religión cristiana.

Después de eso, se conoció un comentario hecho por la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en el que ella afirmaba que ‘un milagro podia curar la homosexualidad’, y ahora, el director de la policía nacional ha hecho unas declaraciones bastante cuestionables.

A través de ‘La W’, Henry Sanabria hizo una afirmación no solo innecesaria, sino abusiva y despectiva en contra de la homosexualidad. Esto, tras conocerse que, tras ingresar a este puesto, ha enfundado toda su creencia católica en la institución.

“Hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales sino patrulleros, esos jóvenes tienen toda la protección constitucional y mi respeto porque es una decisión individual, lo que si no se toleraría en un momento dado, como ocurre con los heterosexuales, es el tema del acoso sexual, eso si no se tolera, una persona opta por diferentes formas de ver la vida, se protege totalmente, no tiene ningún problema”, afirmó el director de la policía nacional.

¿Qué clase de gobierno es este y por qué sale con esos comentarios?

Es la pregunta que varios se han hecho en redes sociales, porque Gustavo Petro prometió un gobierno inclusivo y estos comentarios son todo lo opuesto.

Por eso varias voces se han tomado las redes sociales para exigir respeto ante la comunidad LGTBIQ, y solicitando disculpas por los mismos, porque no, ser gay ‘no es una decisión’, ni mucho menos es algo que necesite ‘ser curado’, porque no es una enfermedad.

“Supuestamente debe proteger, a los ateos, a las que abortan, a los homosexuales, a los diferentes, a los estudiantes, pero con su mentalidad retrógrada es un peligro para todos”; “Con quien se acuesta nos importa un bledo. Pero que se haga el maric4 con la policía y sus funciones, eso es otra cosa!”,”Entonces para el director de la policía ser homosexual es una decisión individual, y usar un disfraz de Superman en el día de los disfraces es algo del diablo, que gobierno tan hipócrita”, entre muchos más.

QUIEN ELIGE PADECE BULLYNG? CALLADITO SE VE MAS BONITO — Criteriologo321 (@criteriologo321) September 29, 2022

Eso se debe reapetar, es una decision valiente y personal, no tiene nadie el poder para decir lo contrario, no inyeresa que inclinacion o genero nos cuida, si lo hace etica, moral y profesionalmente excelente todo lo demas pasa a segundo plano https://t.co/xzndumU6Q7 — Giovanny Pacheco avila (@Quillaasiva) September 29, 2022