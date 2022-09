¿Todo por un puesto en el gobierno?: Nerú afirma que Petro y su esposa lo ayudaron a dejar de ser gay

En el año 2014, los colombianos quedaron sorprendidos tras conocer que Adolfo Martínez Carrillo, uno de los bailarines y coreógrafos del entretenimiento colombiano, o mejor conocido por todos como ‘Nerú', aseguró que Dios “lo salvó de la homosexualidad” y que junto a la guía del pastor Andrés Corson quien lo recibió con los brazos abiertos en su iglesia cristiana ‘El Lugar de Su Presencia’ se curó, y estaba listo para ser fiel testigo del mensaje qué ayudaría a quienes sintieran atracción por su mismo sexo.

Durante ese mismo año, el bailarín reveló que había sido invitado a la fiesta de Gustavo Petro, quien en ese entonces era alcalde de Bogotá, y a partir de allí cambió su discurso, diciendo que Petro lo reparó y le dijo ‘que ya no se veía como un gay’.

Nerú es bastante cercano a la primera dama Verónica Alcocer y supuestamente fue la familia Petro Alcocer quien lo ayudó a su convertirse de manera definitiva al cristianismo y posteriormente a la completa heterosexualidad. Se dice que esto es de orgullo completo para la propia primera dama, quien ve a Nerú como un fiel testimonio andante de Dios, y quedó profundamente impactada con el cambio que dio su vida.

Todo esto, no ha sentado nada bien para la opinión pública, ya que no solo se ha encargado sesgo machista y homofóbico que tendría la familia presidencial para hacer afirmaciones como el decirle ‘que ya no era gay’, y recientemente fue criticado gracias al nuevo puesto que obtuvo en el gobierno. Nerú fue contratado para dirigir las actividades deportivas que se lleven a cabo en la Casa de Nariño, sin que el país supiera de la relación que existe entre ambas partes, la familia Petro y Nerú, desde hace ya varios años, mucho menos que fueron ellos quienes le ayudaron en su conversión al cristianismo y sus esfuerzos por formar una familia con una mujer:

Informan en @WRadioColombia que el Dapre contrató al coreógrafo Nerú para hacer actividades deportivas en la Presidencia de la República todos los días a las 8am, por la salud mental. Le pagarán $7 millones mensuales hasta el 31 de dic. ¿Y la austeridad doctor Lizcano? 🧐🤔 — Paola Herrera (@PaoHerreraC) September 8, 2022

Por eso acusan al bailarín de ser un oportunista, y al gobierno Petro de ser homofóbico

Esta noticia no terminó por sentar nada bien en redes, quienes se han despachado contra ambas partes por igual debido a los conflictos de intereses que hay por delante, y quien se ha llevado la peor ‘palera’ ha sido Nerú, por el hecho de que primero dijo que fue la iglesia y el pastor Corsón, su escape’ de la homosexualidad, y ahora se lo atribuye todo a la familia Petro.

Acá, el contrato qué Adolfo, antes conocido como Nerú adquirió recientemente con el gobierno:

Contrato Nerú en Presidencia Imagen del contrato de Nerú en Presidencia.

“Pagar favores a los amigos de Verónica Alcocer quien semanas atrás se vio en Medellín con Neru. Esta mujer quiere ordenar contrataciones como lo hizo en la alcaldía de Bogotá. Desea perfeccionar la coreografía para sus shows en el circo de Aureliano.”, “Todos sabemos que lo de Neru no es para pausas activas…es para enseñarle pasos a veronica alcocer pa que baile en cada evento que tenga”, o también “El medico estudia más de 5 años y se prepara para salvar vidas y tiene un salario de 5 millones, Nerú sin acreditar título profesional devengará 7 millones para poner a bailar a Verónica y toda la recua que vive en la casa de Nariño, oportunista.”

Ahora entienden para que quieren la reforma tributaria? Para pagarle favores a Neru uno de los mejores amigos de Verónica Alcocer pic.twitter.com/JAR9ZedugG — PETRO COMUNISTA (@CamiloG2022) September 8, 2022

Nerú sabe perfectamente las burlas y los comentarios a los que fue sometido cuando sentía atracción por los hombres. Afortunadamente se está pasando a un entendimiento donde la sexualidad no se limita a un género en específico y se está dejando de lado hacia el hecho de que ahora sea heterosexual y desee formar su propia familia, porqué esa parte de la historia está perfecta. La sexualidad y la pareja con quien se decida construir un hogar no está en tela de crítica con y para nadie.

Lo que sí está en tela de crítica es el hecho de que se atreva a usar su controversia para darse puestos en el gobierno, pisoteando a toda una comunidad de la que fue parte por una buena porción de su vida, y de la que ahora debe mirar de arriba hacia abajo con desprecio absoluto, todo por darle pleitesía a alguien que probablemente lo deje sin empleo cuando termine el año.