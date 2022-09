“Tiene la cara hundida como muñeco usado”: se acentúan las  críticas hacía Clara Chía

Hasta ahora Clara Chía no ha recibido ningún tipo de halago de los usuarios en las redes sociales. Desde que se conoció su identidad, esta joven de 23 años solo ha recibido rechazos y todo tipo de críticas que van desde su apariencia, hasta de sus looks, así como de sus peinados que han considerado “desaliñados”.

Por eso, no es de extrañar que ante las más evidentes apariciones en público, la estudiante de relaciones públicas, sigue recibiendo cientos de comentarios que empañan su imagen, esa que muchos consideran que no le ha prestado tanta atención, pues a criterio de la mayoría, a pesar de ser la actual pareja de uno de los jugadores más famosos del Barcelona, ésta no ha estado a su altura, por lo menos para representarlo, pues siempre está muy bajo perfil, pero sobre todo desarreglada.

Incluso, tras ser abordada fuertemente por los paparazzis quienes no dudaron en mostrar mejor su rostro, así como otros ángulos, más de uno se dio a la tarea de nuevamente hablar de lo mal que luce y cómo es posible que el jugador español haya cambiado a una mujer como Shakira por esta “niña” tan común que además ha sido considerada como “fea”.

Clara Chía sigue siendo criticada en redes sociales

“Qué fea es #ClaraChiaMarti tiene la cara sumida como muñeco usado. A su edad con cachete papada y cuerpo cuadrado de refrigerador! Quiero verla en 5 años”, “Esa muchacha tiene cara de boba”, " Uyyy no sé que le vio Piqué a esa mujer”, “Es demasiado tonta y fea”, fueron otros de los comentarios que han surgido por las redes sociales sobre Clara Chía y su aspecto que hasta ahora no ha agradado a muchos.

A su edad con cachete papada y cuerpo cuadrado de refrigerador! Quiero verla en 5 años pic.twitter.com/7Whj1vkMa8 — la rosa de sharón 🌺 (@sharon_068) September 24, 2022

Pero, eso no es todo, pues sus looks, así como su cabellera también ha sido motivo de comparaciones, pues no han dudado en hacer memes y hasta chistes de cómo luce y de lo mal que escoge sus atuendos para salir en público. Desde hamacas, bolsas de supermercado, así como fundas de almohadas han sido algunos de los objetos con los que han comparado los trajes de esta chica quien además ha demostrado que no posee un estilista que la asesore, pues hasta la coloración de su cabello ha sido cuestionada por sus haters.