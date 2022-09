Por dinero no es: los exclusivos trabajos que ha tenido Clara Chía antes de conocer a Piqué

Llevan el mismo look: Comparan a Clara Chía con la niña viral que arruinó el cumple de su hermana Foto: Instagram @clarachia5

Desde que se conoció que Gerard Piqué tenía una nueva novia llamada Clara Chía y que era tan solo una chica de 23 años que estudia relaciones públicas, más de uno imaginó que ésta estaba detrás de su fama, así como de su fortuna.

Sin embargo, a medida que un grupo minoritario se ha dado a la tarea de investigar su origen y hasta su pasado, se ha podido descubrir que esta jovencita no es tan “tonta” o interesada como muchos imaginan, pues ella se ha sabido manejar dentro de una élite poderosa, tanto que tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca al actual amor de su vida como lo es el jugador del Barcelona.

Y es que ella no ha escatimado en siempre trabajar y formarse en al área que tanto disfruta, no en vano, logró que a través de la nómina por su trabajo en el restaurante Kosmos (propiedad del deportista), lograran pagarle los estudios que aún cursa y que la mantienen muy ocupada gran parte de su tiempo y que ha decidido no abandonar pese a su actual relación amorosa en la que su pareja la apoya completamente.

Clara Chía posee una experiencia laboral exclusiva

Pero muchos antes de que eso sucediera, Clara Chía siempre ha trabajado en lugares muy exclusivos como La Travesía, lugar en el que estaba como camarera, pero percibía un jugoso pago, así como el mantener relaciones importantes como la que entabló con Gerard Piqué a quien conoció en este lugar en el que asistía siempre con sus amigos e incluso con Shakira y sus hijos Milan y Sasha.

Pero, eso no ha sido todo, pues luego de varios años formó parte de “Escriva Events”, una prestigiosa empresa que se dedica a la organización de eventos exclusivos. Ahí realizó sus pasantías y fue don afiló sus conocimientos que puso en práctica, pues fue capaz de sacar adelante los más reconocidos eventos sociales de Barcelona. Sin embargo, luego de esta increíble experiencia comenzó a tener trabajos en el área administrativa en los que ocupó siempre cargos de alta gerencia hasta llegar a Kosmos, lugar en el que consolidó su relación con el futbolista.

Lo que se desconoce es qué pasará ahora que es la pareja oficial de esta chica que además forma parte de una familia estable y bien posicionada en las latas esferas de España, además posee un círculo social muy extenso y en el que están incluidos varios jugadores amigos de Piqué.