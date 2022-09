Aseguran que Piqué no quiere a Clara Chía: “Lo veo fingiendo, la está usando”

El plan de la venganza de parte de Gerard Piqué al parecer sigue tomando más fuerza, sobre todo ahora que el futbolista se ha mostrado cada vez más intenso en querer demostrar su afecto a su novia Clara Chía.

Y es que usuarios en las redes sociales se han dado a la tarea de ir analizando cada paso que esta pareja ha dado en los últimos tiempos, sobre todo, porque el futbolista ha hecho mucho hincapié en pasear a esta joven de 23 años a los lugares más públicos y emblemáticos que además recorrió junto con la barranquillera. Es decir, que se trata como de una incitación para que la cantante sufra aún más al ver a su ex a quien parece no importarle que ya no esté a su lado.

Esta conclusión fue sacada por una usuaria de Twitter quien alegó que el deportista se ha dado a la tarea de ser muy predecible al querer llevar a la estudiante de relaciones públicas a los lugares a los que la colombiana asistió, pero en los que no gozó del afecto de su entorno, sobre todo en la cancha de fútbol, lugar en el que se vio a Clara ocupar el asiento de las esposas o parejas de los jugadores con quienes ella al parecer tiene más cercanía que la que tuvo su ex.

Piqué sigue ejecutando su plan de venganza con Clara Chía para molestar a Shakira

Incluso, la usuaria de redes sociales reiteró que el viaje que hiciera Gerard Piqué con Clara Chía París tuvo una intención: “Tengo una teoría sobre este viaje: Shakira lo irritó en la reunión, al poco tiempo se le vio llevando a Clara al partido, luego en este viaje fue precisamente al restaurante que iba con Shak y de buenas a primeras hace lo que nunca hizo con su ex: besarse en público. No lo sé, Lo veo fingiendo, sin duda, está usando a Clara para enojar a Shak”.

Eu tenho uma teoria sobre essa viagem: Shak irritou ele na reunião, por estar diva é algo que aconteceu lá dentro, logo depois ele foi visto levando ela para a partida, em seguida essa viagem justamente no lugar onde ia com a Shak, as atitudes dele são todas voltadas pra Shak + — Seh&Ya_Shak (@Seh_Ya_Shak) September 22, 2022

Ese fue el duro análisis que hizo esta seguidora quien afiló sus garras y pensamientos en contra nuevamente del deportista que hasta ahora ha sido el que ha salido peor parado en esta situación de evidente infidelidad y en la que le ha dado poca atención a las consecuencias que esto trae a sus hijos quienes reciben constantes comentarios sobre ello en su escuela.

De esta forma se enciende la polémica nuevamente entre esta pareja que al parecer ha sido creada solo para molestar a la intérprete de ‘Te felicito’, aunque hay quienes aseguran que es primera vez que ven a Piqué tan atento y afectuoso con una chica con quien al parecer siente la libertad de expresarle todo su amor, por lo menos a la vista de todos.