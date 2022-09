“Le falta tinte en las raíces”: aseguran que a Clara Chía le urge un buen estilista

Llevan el mismo look: Comparan a Clara Chía con la niña viral que arruinó el cumple de su hermana Foto: Instagram @clarachia5

No es de extrañar que ante la notable exposición que ha tenido Clara Chía, quien incluso ya se enfrenta a algunos medios y paparazzis, sus detractores analicen más de cerca, no solo su actitud, sino también su apariencia que ha sido motivo de críticas desde su “debut en sociedad” y en compañía de Gerard Piqué.

Es por eso que tras varios comentarios, chistes y absurdas comparaciones que han hecho sobre su look, no pase por alto nuevamente que esta joven de 23 años debería cuidar mejor su larga y abundante cabellera que siempre se ha destacado por lucir un tanto maltratada o poco hidratada, según ha señalado los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, lo que ahora salta a la vista es que tras varias close up y salidas románticas, se han dejado ver imperfecciones en la tonalidad de su pelo, tanto que hay quienes aseguran que debería ya hacerse un retoque en sus raíces.

Y es que la estudiante de relaciones públicas, luce hasta ahora una melena rubia, casi platinada con unas evidentes muestras de castaños a inicios de ésta, por lo que se le ha sugerido que debería solicitarle a su muy famoso y millonario novio que le busque un buen estilista para que le haga un mejor trabajo o tratamiento a su look.

Clara Chía siempre luces despeinada y ahora necesita un nuevo tinte de cabello

“¿Pero todavía no le han aconsejado un buen estilista a esta señorita?”, “Lleva el cabello tan desaliñado y le falta color en las raíces, le falta tinte a esa muchacha”, “Parece una muñeca, pero de escombro con ese cabello”, “Es una mujer trepadora sin estilo”, “Que Piqué le busque un asesor de imagen por favor, que le mejoren ese cabello”, fueron algunos de los duros comentarios que una vez más le hicieran a Clara Chía quien hasta ahora no ha recibido ningún tipo de señalamiento favorable sobre su aspecto.

Las reacciones han sido muy diversas, pero desde que se pudo conocer su identidad a través de las fotografías de los paparazzis, esta chica, hasta ahora solo ha demostrado que no le teme a nada y tiene un estilo propio un tanto hippie, desarreglado que tiene muy conquistado al futbolista del Barcelona quien no se despega ni un segundo de ella, ni escatima en demostrar el interés tan profundo que siente por ella desde que hizo pública su relación.