Lo que sufrió Lorna Cepeda para ganar ‘Dancing With The Stars’

Lorna Cepeda reapareció en la pantalla chica tras haber participado y ganado la más reciente edición de Bailando con las estrellas (Dancing with the stars, por su nombre original en inglés), allí, la actriz participó junto al bailarín Michael Rubi, y trabajando incansablemente no solo para brindar los mejores shows, sino también para descrestar al público y a la audiencia.

El formato de este concurso se basó en más de 11 galas, en las que Lorna demostró su talento para baile, al ritmo de canciones de variados géneros musicales y con una increíble puesta en escena bailando y contado historias por medio de la danza.

Ante su merecida victoria, Lorna compartió por medio de su cuenta personal de Instagram un video con un audio viral con un emotivo y alentador mensaje en el que animó a sus seguidores a seguir adelante y vencer los obstáculos, pese a las circunstancias y críticas que reciban de los demás: “Cuando parezca que no lo vas a lograr, continúa; cuando te digan que no puedes: ¡Vamos, ¿quiénes son ellos?!; cuando te digan que no lo vas a lograr, no les creas, tienes que ser implacable”, se escucha en el audio.

“No te rindas, mantente enfocada, renunciar garantiza fallar. Una vez que renuncias, (acaba) cualquier oportunidad de tener éxito. El simple hecho de despertar cada día, ir poniendo el pie delante de cada pie, al menos te deja en el juego, pero tú puedes elegir, en medio de todo esto que está pasando, ser feliz a pesar de los desafíos de la vida”, agrega con subtítulos traducidos al español, ya que el audio original es en ingles.

Pero durante su paso por el concurso, no todo fue color de rosa a pesar de que su talento la llevó a ser la gran ganadora. Este proceso estuvo lleno de lágrimas y algunos dolores que por poco, impiden que ella se alzara con el trofeo.

Los percances que sufrió Lorna Cepeda mientras competía en ‘Dancing With The Stars’

Durante su paso por el reality, la actriz sufrió un percance que la debilitó por algunos días, enviándola incluso a la clínica para ser tratada de una lesión en una costilla. Aun así, esto no impidió que la actriz derrochara todo su talento en la pista y que sus lesiones no fueran un inconveniente mayor, pues recuperación fue pronta y continuó mostrando un enorme desempeño en el reality.

“Hola, heme aquí de nuevo, soy yo otra vez, con otro filtro porque estoy demasiado hedionda, pero bueno… No puedo reír ni del dolor. Le voy a contar lo que pasa, lo que pasa es que ustedes saben que yo he venido acá a ‘dancing’ y eso es una vaina física muy tenaz que yo en mi vida había tenido, o sea, son de a 3 horas diarias todos los días, resulta que tengo un problema con la costilla desde hace rato y esta semana no, no se imaginan el dolor es horrible y acá estamos, tratando de solucionar el dolor aquí con Vivi que me está acompañando, les cuento… pero bueno, todo está bien, ya me pusieron algo para el dolor se me ha calmado y bueno vamos a ver si encontramos algo más, más chévere.”, afirmó la actriz.

De todas formas, a la actriz terminó demostrando que el baile era lo suyo, por eso se alzó con el trofeo y se llevó la victoria de este concurso, y en sus agradecimientos no dejó por fuera a su compañero en la pista de baile:

“Al bailarín y coreógrafo costarricense le agradeció por su amor, paciencia, enseñanzas, talento y confianza: “Gracias por llevarnos a este premio que tanto mereces, te adoro, gracias por apoyarme en todo momento y por hacerme reír tanto. Gracias, Dios, por semejante aventura, llena de desafíos, dolores, lágrimas, risas y amor; gracias porque esta experiencia me enseñó tanto de mí misma, de la vida, de todo, la verdad valió la pena! Gracias mi gente linda de Costa Rica, por recibirme y aceptarme con amor, y a toda la gente que me apoyo siempre, los amo!”. afirmó muy agradecida la recordada actriz.