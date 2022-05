Lorna Cepeda volvió a la piel de Patricia Fernández en ‘Betty, la fea’ con sus mejores frases

Betty, La Fea es sin duda alguna una de las producciones colombianas más queridas no solo en el país sino también en el mundo entero. Sus escenas y diálogos se han convertido en referentes de cultura pop y son aclamados por la comunidad hispanohablante.

El éxito de la novela la llevó a ser versionada en varios países e idiomas, así como ser retransmitida varias veces en Colombia. Cada uno de los personajes dejó huella a lo largo de la historia y sus seguidores los recuerdan con mucho cariño.

‘Yo soy Betty, la fea’ es unan de las producciones que si o si es un acierto cuando es retransmitida en cualquier franja por el canal RCN. Tambien suele mantenerse en el top 10 de las series mas vistas de Netflix a nivel nacional y continental.

Han pasado más de 20 años después de que la producción fuese estrenada, y personajes como el de Patricia Fernandez, mejor conocida como la famosa ‘Peliteñida’ quien interpretó Lorna Cepeda. Este personaje era constantemente visto envuelto en peleas y situaciones graciosas que la involucraban con ‘el cuartel de las feas’.

Para su más reciente aparición en el popular programa ‘Yo, José Gabriel’, la actriz Lorna Cepeda recordó las frases mas celebres de su personaje, ahora se han convertido en memes y han sido esparcidos a traves de las redes sociales. Eso , después de que el presentador el programa la invitara a recordar esos divertidos momentos protagonizados por ella.

“Mire pedazo de desgraciado”, “Ahora cómo hago para dormir con este chisme sin resolver” o “Ayuda a tu amiga pobre, Marce”, fueron algunas de las líneas que Cepeda recordó antes las cámaras de RCN.

El video completo se puede ver haciendo click aquí

Así fue su casting para protagonizar a la ‘Peliteñida’

Sobre el casting que debió presentar para el papel que cambió drásticamente su vida, Lorna reveló detalles de la audición que cambió su vida. Según ella cuenta, pensó que los directores no la habían escogido para el papel.

“Ese casting de la ‘Peliteñida’ fue tenaz, porque estuve en ‘RCN’ desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban, hasta que me hicieron pasar de última”, reveló la actriz

Además, dijo que no le dieron sugerencias cuando presentó su audición. “Cuando lo hice, así fue como rapidito. Yo me sentí terrible. Fue rápido, así de una vez, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”, aseguró para el programa.