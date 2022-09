Estos son los abusos psicológicos que cometió Piqué con Shakira en su relación

Las situaciones que han desencadenado la separación de Shakira y Piqué no han pasado desapercibidas por la opinión pública, día tras día las especulaciones y rumores no cesan. Si bien la relación terminó de una manera muy triste y ‘abaratada’ según las propias palabras de la cantante barranquillera, todo apunta a que las cosas dentro de la relación no marchaban bien desde hace mucho.

La actitud del jugador hacia la artista colombiana ha sido muy reprochable desde hace bastantes años, puesto que en diversas fotos y videos se puede ver la manera en que este la trata, la miraba mal, la ignoraba, y hasta comentarios le hacía. Incluso, jamás la felicitó por su exitosa participación junto a Jennifer López en el Superbowl del 2020.

Estos hechos terminaron por confirmarse cuando la propia cantante afirmaba sobre estos comentarios que recibía por parte de su pareja.

“Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Tiene un carácter celoso y territorial”, afirmó Shakira en una entrevista, durante los años en los que fue su pareja.

Pero esto sería solo la punta del iceberg, ya que con los años, los fans de Shak se dieron cuenta de muchos otros comportamientos del futbolista, que lo catalogaban como un hombre tóxico y abusivo.

Algunos de los abusos emocionales que cometió Piqué contra Shakira

En redes sociales se acusa al futbolista de ser un ‘abusivo machista’ por varias actitudes que tuvo con Shakira: No le permitía trabajar con artistas masculinos, y para su colaboración junto a Rihanna, tuvo que pedirle su “aprobación” para poder hacer el video, y justo después de que ella se pronunciara con esas declaraciones. Shakira afirmó que al enterarse, Piqué le dijo “la próxima vez cierra esa boquita en las entrevistas”.

En otra ocasión, cuando se celebraron los premios “Festa de l’esport catala” en dónde Piqué fue galardonado cómo el “deportista catalán del año”, demostró sus comportamientos abusivos al ver que Shakira llevó un vestido sin sostén, y la obligó a ponerse una chaqueta encima para cubrirse. Allí mismo, el deportista demostró una actitud completamente fría, rechazando los gestos de amor y afecto que le daba Shakira y dirigiendo su atención a Josep Maria Bartomeu, entonces presidente del Barcelona FC.

Sumándole a esto, se supo la artista barranquillera canceló sus presentaciones en los Latin GRAMMYs y los American Music Awards del año 2016, todo para acompañar a Piqué a la cena que él organizó a Hiroshi Mikitani (CEO de Rakuten) y así concretar el patrocinio que buscaba para el FC Barcelona. Bien ha dicho ella que dejó su vida y su carrera a un lado por complacerlo a él y a sus hijos.

A costas de Shakira, Piqué hacia negocios, explotándola a ella para poder crecer económicamente, todo esto mientras el hombre se iba con sus amigos y se metía con más mujeres, humillando a su pareja y madre de sus hijos.