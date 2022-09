La última foto ‘fea’ de Erika Zapata antes que le cambiara la vida

Una de las reporteras más conocidas en estos momentos por los televidentes de las pantallas de Noticias Caracol, es Érika Zapata. Con sus particulares historias y anécdotas mientras narra las noticias, ha contado varios momentos difíciles que ha atravesado a lo largo de su vida.

La anécdota más reciente que había contado fue la de como el amor platónico de toda su vida se casó, y no precisamente con ella. Ahora, ha contado la ‘tristísima’ historia detrás de una foto de hace algunos años, donde se le puede ver muy diferente a como luce en la actualidad.

Así qué, en esta ocasión, la comunicadora optó por contar lo que sucedía en su vida antes que esta le cambiara y pudiese conseguir el puesto que tiene en estos momentos con el Canal Caracol.

Érika Zapata y su última “foto fea” antes de entrar a trabajar con Caracol Televisión

En la publicación que la presentadora y reportera hizo en su cuenta personal de Twitter, se puede ver una Erika algo apagada, pero el mensaje que escribió hace que todo le dé la razón de ser a esa imagen:

“Esta fue mi última foto triste, ocurrió hace tres años. Antes de que ustedes me conocieran. No me imaginaba ni de fundas que en pocos días encontraría mi empleo deseado y daría a conocer mi trabajo”. fue el texto que Zapata escribió para acompañar la fotografía.

Pero desde que se le ha visto ejercer su profesión bajo las cobijas de una de las productoras más importantes del país, esto significó un cambio drástico en la vida de la periodista, y así superó tal vez lo que pudo haber sido un momento difícil en su vida.

“A veces nos echamos a morir sin saber que Dios nos prepara grandes cosas”, acotó también en su mensaje.

Esta es la fotografía que la comunicadora social mostró en sus redes sociales:

Esta fue mi última foto triste, ocurrió hace tres años. Antes de que ustedes me conocieran. No me imaginaba ni de fundas que en pocos días, encontraría mi empleo deseado y daría a conocer mi trabajo. A veces nos echamos a morir sin saber que Dios nos prepara grandes cosas. pic.twitter.com/ukwH2dMBE4 — Érika Zapata (@ericayasmin4) September 26, 2022

Y los comentarios le han agradecido por estas palabras de aliento, confirmando que, en efecto, nadie sabe las vueltas que la vida tiene preparado y le hicieron llegar así mismo, un gran afecto a ella y a su trabajo:

“Erika gracias por darnos fuerzas a los que sentimos que la vida no tiene sentido, muchas veces pensamos que la vida es nacer, trabajar inconformes y morir, Dios nos enseña que es más que eso.”, “Y llegaste dónde era, dónde sin duda te han apoyado. nos encanta ver tus notas, las mismas tan especiales y tan particulares”, y así muchos más.