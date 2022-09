Se burlaron de su desdicha: periodista de Caracol reveló que se casó el amor de su vida

A pesar de que Érika Zapata goza de popularidad y aceptación entre quienes siguen muy de cerca sus reportajes a través del noticiero de Caracol, quedó demostrado que en lo personal, esta joven no consiguió el apoyo emocional que tanto necesitaba.

Y es que para sorpresa de muchos, la reportera expresó sus sentimientos en las redes sociales y dejó ver un lado poco conocido por la mayoría, ya que demostró que al igual que a cualquiera, le rompieron el corazón, pues el chico que desde siempre había amado logró casarse con una mujer que no era ella. Esto en vez de generar un debate que mejorara su ánimo, solo fue tomado como burla por quienes se atrevieron a opinar en contra de lo que ella comentó en su cuenta de Twitter.

Hoy se casa el muchacho que me ha gustado lo que llevo de vida. Parte del camino es entender que no siempre las cosas pasan como uno quiere y eso está bien. — Érika Zapata (@ericayasmin4) September 19, 2022

“Hoy se casa el muchacho que me ha gustado lo que llevo de vida. Parte del camino es entender que no siempre las cosas pasan como uno quiere y eso está bien”, escribió la presentadora y a tan solo minutos un grupo de usuarios la acompañaron en su sufrimiento, pero otros solo lograron hacer chistes de su triste realidad.

Érika Zapata expresó su dolor y los usuarios de redes se burlaron

“Vaya a la iglesia y cuando los contrayentes se dispongan a prometerse en matrimonio Usted se levanta y le grita que lo ama, que no puede vivir si él, lo toma del brazo, corren por el centro de la iglesia”, “Si Camila lo logró, claro que podés mi ciela, claro que podés!!”, “Mientras la vida continúe debes de luchar por ese esposo ajeno”, fueron los comentarios que surgieron tras el tuit que publicó Érika Zapata y que además alcanzó importantes números de vistas y likes.

Y aunque la periodista no esté pasando por su mejor momento, ella no dudó en responder sobre algunas de las opiniones o reacciones que tuvieron sus seguidores y por eso hizo uso de emoticones de caritas riéndose, pues no le quedó de otra que apoyar cada comentario que surgió de forma espontánea entre quienes están muy atentos a su carrera y ahora su vida personal que quedó a flor de piel en esta oportunidad.