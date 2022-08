Grave amenaza de muerte recibió la periodista Erika Zapata mientras caminaba

Un momento muy amargo vivió la periodista Erika Zapata hace tan solo una semana. Y es que cuando menos lo imaginaba un sujeto con una actitud muy agresiva la amenazó de muerte.

Todo se dio a tan solo unos escasos minutos de la casa de la periodista quien iba en compañía de su hermano quien pasó a recogerla, pero cuando éste iba a acompañarla en el vehículo y se iniciaban a tomar carretera pasaron al lado de un grupo de personas entre los que s encontraba un señor con una niña, pero éste de forma muy brusca al verlos pasar por su lado reaccionó de forma muy agresiva hasta el punto de amenazar a la comunicadora de “cortarla en pedazos con un cortauñas” si llegaban a atropellarlo.

La acción fue inmediatamente grabada por Zapata quien además decidió escribir varios tuits en los que indicaba a sus usuarios qué era lo que le estaba sucediendo y la manera tan hostil en la que fue tratada por este desconocido con quien no tuvieron ningún tipo de problemas, solo que se le acercaron mucho cuando pasaron a su lado. De inmediato, las redes sociales se colmaron de cientos de reacciones a favor, pero al tiempo, la periodista optó por borrar el hecho y solo dejar las reacciones o mensajes de sus seguidores.

Erika Zapata es amenazada de muerte

El video en el que se muestra a un hombre gritando y amenazando a Erika Zapata se hizo viral y quedó como prueba de que sí estaba siendo víctima de agresiones de parte de un desconocido sin razón aparente.

“Quiero tanto a mi Colombia, pero me aterra esta gente que anda amenazando a toda hora de muerte por que si y por qué no la vida es tan apreciado.. tantas personas en un hospital luchando por vivir y unos personajes como estos queriendo matar por que sí”, “Dios la proteja siempre por que lo triste de nuestro país son este tipo de personajes que mantienen amenazando y matando a las personas por que no les parece las cosas”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores y de quienes temen ser víctimas de este tipo de agresores que cuando menos se imaginan están sembrando temor entre los habitantes.

Quizá tienes razón @Mamertoteles_ pero yo agarro a mi hermano y me lo llevo.

Para pelear se necesitan más de dos.

Menos mal no hubo una tragedia. — El_Pro (@profe_izquierdo) August 5, 2022

Pero, a pesar de que esta fue una de las acciones más peligrosas, Zapata ya ha vivido momentos de tensión y de adversidades, pues incluso mientras se encuentra haciendo sus investigaciones ha llegado a ser robada por ladrones quienes se han llevado sus equipos de trabajo. Sin embargo, ella espera que este tipo de situaciones no sigan sucediendo, sobre todo en Colombia.