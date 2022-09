“Las ratas siempre pagan”: exponen cómo Hassan humilló a tuitera hasta casi arruinar su vida

Hassan Nassar, el periodista que recientemente ha sido tendencia gracias al escandalo que se encuentra protagonizando, debido a la exposición de la infidelidad que sostenía con Ana María Palau, exfuncionaria del gobierno Duque, parece que no se saldrá del huracán publico por ahora.

Esto, debido a que en medio de la oleada de criticas a las que ha sido sometido por engañar a su esposa, Andrea Buitrago. Esta ya se pronunció al respecto en la polémica, y si bien no confirmó ni desmintió los rumores, si agradeció por todo el apoyo que ha recibido en redes sociales:

“Sé que tener una vida “pública” tiene consecuencias negativas pero solo les quiero pedir respeto por mis bebés. Ellos son ajenos a esto, van al colegio, tienen amigos igual que cualquier niño y, como siempre digo, los hijos son un tesoro. No los carguemos con temas que no son de ellos”, finalizó Andrea Buitrago en su pronunciamiento de Twitter.

Pero la marea no se calmará, puesto que cada vez siguen saliendo denuncias y señalamientos a los pésimos tratos que este sujeto suele cometer contra las mujeres. Ahora, Natalia Torres, periodista y profesora de la universidad del Rosario en Bogotá, expuso el ciberacoso que tuvo que vivir por parte de Nassar, al ella expresar una opinión negativa acerca de él.

La manera en el Hassan Nassar ciberacosó a Natalia Torres

Por medio de su cuenta de Twitter, Torres dio a conocer una terrible experiencia que tuvo que vivir por culpa de Nassar, gracias a la bullying cibernético que el periodista le hizo por una simple opinión que ella manifestó acerca de él.

“Un día de 2015, yo estaba acá hablando normalmente con una tuitera, quien mencionó algo de Hassan Nassar y yo simplemente comenté que “ese tipejo me cae mal” o algo así dije, nada más. Usé la misma palabra “tipejo” que usó Vicky en esa desafortunada discusión.”, fue el comentario con el que Torres empezó a exponer los abusos a los que fue sometida por parte de Nassar.

A partir de allí, ella procede a contar cómo el señor le hizo ‘slutshaming’ afirmando que ella había conseguido sus contratos con el Canal Capital, medio de comunicación para el que ella trabajó hasta el año 2015, a cambio de favores sexuales, denigrando su persona con comentarios discriminativos por más de una semana sin parar.

“Todo lo que yo me he ganado en mi carrera en estos 12 años como periodista profesional ha sido legítimo, he hecho los procesos como cualquiera de nosotros: pasando la HV, entrevistas, pruebas de redacción, normal. Todo eso que me dijeron fue demasiado doloroso.”, afirmó la periodista en otro trino.

Este es el trino con el que la periodista inicia su hilo, contando los abusos y matoneos que tuvo que sufrir gracias a una opinión que dio contra el periodista acusado de infidelidad:

Las redes han apoyado a la periodista tras exponer a Nassar y que gracias a él, fue acosada por miles en redes sociales

Tras hacerse público esta desafortunada situación, varios cibernautas salieron a la defensa de Torres, y se lanzaron al ataque contra el periodista por la manera en la que este hombre se atrevió a acosarla:

“Tranquila que todo lo que ha hecho esa rata se la cobramos por acá con mucha ternura.”, “Y es que tarde que temprano las ratas como ese tipo, terminan pagando todo lo que hacen. Espero que tú vida haya tomado un buen rumbo y la tristeza del pasado solo sea un mal recuerdo.”, “A Nassar se le perdió el celular o la Karen le abudineó la plata del pago de internet porque hace días no dice nada. Debe estar preparando un comunicado pidiendo perdón a sus seguidores y luego aparecerá en algún medio con la esposa arrodillado”, “Eso no es nada para lo le viene cuesta arriba y cuesta abajo. El Universo es bello.”, entre muchos más.

