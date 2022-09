“Siempre será la destructora de hogares”: aseguran que Clara Chía siempre envidió a Shakira

Para que no la comparen con Clara Chía: Shakira muestra su cambio de look Fotos: Agencias / Instagram @shakira

La polémica no se acaba en la vida de Shakira y más desde que apareció Clara Chía como la protagonista y culpable de la inesperada separación que tuvo con Gerard Piqué.

Por eso, en redes sociales no cesan cada uno de los comentarios, análisis e hipótesis sobre lo que motivó a la joven de 23 años a inmiscuirse en medio de una poderosa relación en la que dos gigantes de la música y el deporte se mostraban felices, sin imaginar que podrían repentinamente separarse por un tema de infidelidad, pese a los antecedentes amorosos de ambos. Y muchos menos de que un reconocido deportista podría dejar a la mujer que muchos admiran por una estudiante de relaciones públicas, que a criterio de muchos, no lo representa o no está a la altura de la barranquillera.

Infidelidades y traición: las tácticas para ligar de Gerard Piqué Fotos: Instagram @3gerardpique @shakira captura de pantalla

Por eso, en medio de todos los comentarios surgió uno muy contundente y que tiene que ver con la posición o sentimientos que tendría esta jovencita con su nueva relación, por eso, más de uno no dudó en comentar que ella “será siempre la destructora de hogares”, porque siempre tuvo envidia de la cantante y su intención era quedarse con el hombre que ella tenía. “Ella simplemente no es lo suficientemente relevante como para verse afectada tanto por esta relación. Sin embargo, siempre será la destructora de hogares y eso es algo que permanecerá con ella de por vida”, comentó un usuario en redes.

Clara chía envidia a Shakira

Incluso, hay quienes aseguraron que Clara Chía no ha ni pensado en las consecuencias de lo que le ha traído su relación, pues ella quiere ser la que ordena y lidera en el corazón de uno de los hombres más reconocidos en el fútbol, pero más allá de eso, una de las razones que lleva a pensar que la joven envidia a Shakira desde siempre es que hasta maneja un look muy similar en el que luce una cabellera larga rubia, así como prendas relajadas y que pese a que no llega a destacar lo mejor de ella, crean similitud con Shakira.

Esto es algo que de primera cuenta evidenció el mundo, pero tras revelarse las nuevas y más recientes imágenes se puede apreciar como Clara y la colombiana solo coinciden en que tienen o tuvieron al mismo hombre a su lado. De resto, ya se cerró el capítulo en el que llegaron a compararla en su aspecto físico, esto alivió a la intérprete de ‘Te felicito’ que hasta cambió su tono de cabello para dejar atrás estos “fastidiosos” señalamientos.