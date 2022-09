Este es el significado que hay detrás del look de Diosa que usó Shakira en su encuentro con Piqué

Sigue el plan de la venganza: Shakira muestra un corazón ensangrentado y un look arrollador Foto: Instagram @shakira

Mucho se ha hablado acerca del famoso “look de Diosa” que utilizó Shakira en su reciente encuentro con Gerard Piqué y sus abogados con quienes están entablando negociaciones favorables para ambos sobre la custodia de sus hijos.

Pero, más allá de mostrarse elegante, llena de paz y sobre todo impactante, regia y cada vez más serena, su atuendo tuvo una intención en particular y esto es algo que han revelado los expertos en el fashion o la moda. Y es que luego de esta aparición en la que incluso se vio a la barranquillera lucir mucho más relajada y hasta sonriente no hubo quien no reaccionara y analizara sobre ello, ya que esta imagen le dio la vuelta al mundo.

Es así como se llegó a la conclusión de que el jean en azul oscuro que bien supo combinar la cantante con una blusa que llevó al estilo crop top en tono rosa unida con un lazo o nudo, así como sus tacones y el amplio bolso, solo denotaban una intención: mantener una conversación serena y acorde a lo que ambos necesitan para el bienestar de Milan y Sasha.

Esto es lo que revela el atuendo que usó Shakira en su encuentro con Piqué

A criterio de los especialistas en moda, el atuendo de Shakira fue muy maternal, si se quiere romántico y hasta amigable, pues hasta expertos en imagen se atrevieron a opinar sobre ello y reiteraron que este look busca la conciliación, delicadeza y sobre todo el demostrar que Shakira es una mujer valiente, fuerte, pero al mismo tiempo amorosa y capaz de buscar el bienestar para calmar la tormenta que está viviendo en la actualidad.

Los tonos cálidos, invitan a ese objetivo, por lo que hay quienes están seguros de que cada prenda fue escogida con especial cuidado para revelar esa intención que mantiene la barranquillera tras cada aparición en público, pues si algo desea ella es mantener la calma y sobre todo cuidar a sus hijos de todo el caos que se ha generado tras la separación de sus padres y la nueva relación que el futbolista inició a pocas semanas de dejar a la cantante.

Así que solo queda esperar qué más pasará en los siguientes encuentros y si la intérprete de ‘Te felicito’ seguirá apelando a la armonía de sus prendas para lograr su objetivos de sanar y llegar a acuerdos favorables la familia que formó con el deportista.