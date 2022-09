¿Es peligrosa?: La malformación que presenta el hijo de Laura Tobón

El año pasado muchas celebridades se convirtieron en padres primerizos, y otros han ido expandiendo su familia, y las redes sociales han sido las fieles testigos de cómo estos pequeños van creciendo y aprendiendo con el pasar de los días.

Una de las modelos más famosas del país, Laura Tobón, no es ajena a compartir sobre su hijo en las plataformas digitales, y recientemente aprovechó su cuenta personal de Instagram para hacerle saber a sus seguidores que su pequeño habría nacido con una malformación cardiovascular. Esto, diagnosticado por los pediatras que asisten al bebé.

La presentadora mostró en algunas fotos posteadas donde se puede ver una mancha roja en el dedo meñique de Lucca, su hijo, y las acompañó con el siguiente mensaje: ‘El niño nació con una pequeña marca roja en uno de sus dedos, y esto siempre me ha preocupado’.

Laura Tobón contó una situación que le está preocupando sobre su hijo

Su mensaje lo continuó informando sobre el diagnostico hecho por tres especialistas sobre la salud de Lucca: “un pediatra, un dermatólogo y un neurólogo me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular sin riesgos ni peligros” dijo.

Pero con los días, la mancha fue creciendo y por esta razón se remitió a sus seguidores para conocer si esto era algo normal con otras madres que la siguen: ‘Sin embargo, como madre siempre te preocupas, porque la mancha no deja de crecer y pese a que me aseguran que no es peligrosa, me gustaría preguntar a algunas madres si sus hijos tienen algo parecido’, dijo la modelo.

Varios de sus admiradores respondieron a esto, diciendo cosas como “Mi hijo tenía una mancha en la nuca que desapareció”, entre otras cosas.

Esta es la foto de Tobón pidiendo consejos a sus seguidores sobre el estado de la mancha de su hijo:

Laura Tobón enternece a sus seguidores con el primer gateo de Lucca

“Él llora porque cree que no lo logrará y tú porque lo logró ,hermoso”, “El cuerpecito le pesa, por qué está rellenito, precioso mi Lucca y por eso le cuesta tanto llegar”, “Debes dejarlo más ligero de ropa”, “Lo asustaste con tu llanto, pensó que no lo lograría”, “Lau divino, pero con la sudadera es más difícil! Ponle un royo de papel higiénico nuevo, y lo vas recogiendo y verás cómo funciona, va detrás de ese juego para llegar a ti”, fueron las reacciones, así como recomendaciones que algunas madres más experimentadas le hicieron llegar a Laura Tobón tras su publicación en la que “sufrió” tras este nuevo episodio en la vida de su hijo.

Pero también le expresaron su alegría, así como emoción al ver que ya Lucca está mucho más dispuesto a avanzar y que cuando menos lo imagine ya estará dando sus primeros pasos. “Tu bebé es super hermoso!!. Todo en él, es divino. Te felicito”, “Ambos divinos”, “Demasiado hermosos los dos lloramos todos contigo Lau”, expresaron los usuarios.