Todas unas motomamis: Greeicy, Laura Tobón y más que estuvieron presentes en el concierto de Rosalía

El concierto de Rosalía en la ciudad de Bogotá fue un éxito absoluto y fueron en total casi 14.000 personas las que pudieron disfrutar del show que la artista española tenía preparado.

Claramente entre los asistentes se verían figuras importantes de la farándula y el entretenimiento colombiano, pues ellos también tienen derecho a disfrutar de esta clase de eventos, y en efecto así fue.

Varias celebridades optaron por darse cita en este concierto y fueron captadas no solo por los asistentes sino por ellas mismas, quienes muy felices subieron y compartieron material en redes sociales disfrutando del show.

Luisa Fernanda W fue una de estas, y compartió varios momentos en sus historias en Instagram. La creadora de contenido mostró todo lo que cantó y bailó durante el espectáculo. Además, también se encontró en el evento con otra estrella de la farándula nacional: Greeicy Rendón, y dicho momento quedó captado en una fotografía.

Por su parte, Greeicy también fue al concierto con su pareja y padre su hijo, Mike Bahía. Los cantantes estuvieron ubicados con más cercanía en la tarima.

“Amé mucho verte, te admiro y te quiero”, escribió Luisa Fernanda W en su foto con Greeicy.

Lina Tejeiro también hizo acto de presencia en el evento musical. Desde sus redes sociales la actriz publicó varias InstaStories sobre el concierto, demostrando de esta manera que también es una gran fanática de la intérprete de ‘Despechá’. Además, contó por medio de las redes sociales que le propusieron subir al escenario a bailar con Rosy, pero que se negó porque según ella ‘no sabe bailar’.

“Oigan Cris va a bailar con la Rosalía, no saben, tengo que contarles, me dijeron a mí ¿quieres bailar con la Rosalía? Y yo no, porque no soy buena bailando, pero Cris sí”, afirmó la actriz.

Así mismo, Laura Tobón no se pudo perder el concierto de Rosalía en la capital colombiana. La presentadora bogotana fue en compañía de dos amigas: la presentadora Julieta Piñeres, y de Andrea Buitrago. Tobón también mostró desde su Instagram momentos del concierto y escribió sobre la presentación de la española: “Morí lentamente”.

Laura Tobón y sus amigas en el concierto de Rosalía (Instagram)

Como cereza del pastel, una de las actrices que ha dado de que hablar recientemente fue Carmen Villalobos, y también se e pudo ver muy feliz gritando a todo pulmón varias de las letras de Rosalía, así como unos espectaculares pasos de baile qué también fueron captados en video: