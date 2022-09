“Aún no creo que me los recibiera”: fan que le regaló el pandebono a Rosalía

“Aún no me creo que me los recibiera”: fan que le regaló el pandebono a Rosalía Fotos: Twitter @raisa_urbina

Las redes sociales colapsaron ante la llegada de Rosalía a Colombia, lugar en el que realizó un concierto multitudinario que se desarrolló en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá . Ahí fans de varias partes del mundo se dieron cita para deleitarse con su show en vivo.

Pero, lo que sin duda captó la atención de todos, sobre todo de los colombianos fue cuando la intérprete de ‘Bizcochito’ en medio de sus interpretaciones hizo una pausa para recibir un detalle muy particular. Se trató de una bolsa repleta de pandebono uno de los manjares muy propios o característicos de Cali. Pero, más allá de este regalo que le hiciera Raisa Urbina, una fan de la artista, lo que más alegría generó es que la española no dudó en sacar uno de ellos y probarlo en el escenario.

Esto emocionó al público que luego pudo conocer en redes sociales quién fue la autora de este obsequio con el que la cantante cautivó por no negarse a recibirlo sobre todo porque forma parte de la cultura gastronómica colombiana. Incluso, la misma joven que llevó este detalle en una bolsa de papel que iba decorada con una tarjeta que ella misma hizo, no lo podía creer, pues días previos a este show ella se había atrevido a preguntar a través de las redes sociales “¿Rosalía te puedo llevar pandebono al concierto de Colombia?” a lo que la artista le dijo: “AAAAAA siiiii porfa”.

Fan quedó impactada ante la reacción de Rosalía

De hecho, la bolsa que recibió Rosalía en el escenario no solo era de Raisa Urbina, sino que iba identificada con la conversación que ambas habían sostenido en las redes sociales. “Aún no me creo que me los recibiera”, fue la reacción inicial de esta jovencita que se confesó fiel fan de la española y eso quedó en evidencia, aún más cuando hasta dedicó un post en el que mostró cómo se preparó para este “encuentro”.

“Quién me conoce sabe que soy tu fan desde 2018. Desde ese entonces me había soñado con verte en concierto. Hace unos meses recordé la vez que probaste el pandebono y te fascinó. No se me ocurrió un mejor regalo, pero la que se llevó el mayor regalo de todos fui yo cuando me dedicaste la noche de anoche. GRACIASSS!! @rosalia.vt 😍😍😍🥺🥺🥺 ESTE DÍA VIVIRÁ DENTRO DE MÍ POR SIEMPRE!!!! @rosalia.vt GRACIAS MIL!!, escribió la jovencita quien además en su cuenta de Twitter hizo también un resumen de qué fue lo que sucedió luego de la entrega de su regalo.

“Eso fue icónico”, “Que bacano”, “Un sueño cumplido Raisa”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores quienes no dudaron en alegrarse por este momento tan importante para esta chica que es fiel seguidora de Rosalía.