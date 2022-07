Pasan de $90 dólares: Laura Tobón revela por qué solo le compra los pañales más caros a su bebé

Laura Tobón ofreció una razón que a muchos seguidores no le gustó. Instagram @laura_tobon

Laura Tobón está viviendo los momentos más intensos de su vida, pues está saboreando los primeros meses de la maternidad tras un embarazo que incluso la hizo aumentar hasta 26 kilos. Y ahora que es madre quiere lo mejor para su pequeño Lucca, lo que implica cualquier tipo de gastos.

Es cierto que todas las madres desean lo mejor para sus hijos, lo que tenga mayor calidad, pero todo depende de la capacidad económica. Sin embargo, el mercado de accesorios para bebé siempre ofrece distintas alternativas.

Pero cuando se trata de los pañales la modelo Laura Tobón no escatima en gastos. Ella solo confía en una marca exclusiva, que de hecho no existe en Colombia, y le toca pedirlos desde Estados Unidos.

Por qué Laura Tobón le compra los pañales más caros a su bebé Lucca

A través de sus historias en Instagram, la famosa quiso compartir con sus seguidores publicando la pregunta: “¿Hablamos?”. Los usuarios no tardaron en enviar sus consultas y una de ellas dice: “¿Harías comerciales de pañales con Lucca?”.

Si bien algunos consideraron que fue una autoconsulta para contar sus motivos, Laura Tobón dio una explicación que diversificó las opiniones.

“Varias marcas de pañales se me han acercado para trabajar juntos. Pero, la verdad, es que con la única marca que me aliaría es con Dyper. Cuánto amaría que existieran en Colombia. Siempre me toca pedirlos a USA”, respondió la bogotana de 32 años.

Sin embargo, su respuesta causó curiosidad en cuanto al precio, pues un pequete de 200 pañales proveniente de Estados Unidos le cuesta cerca de 95 dólares (400,000 pesos colombianos). Pero las opciones nacionales oscilan entre 160,000 y 200,000 pesos, dependiendod e la marca.

Esto sin contar que su bebé está pequeño, por lo que seguramente todavía requiere de muchos pañales al día. La cuenta @la_chismosa_news tomó la respuesta de Laura Tobón, que rápidamente se llenó de comentarios. Mira la publicación:

“Pues no todas defecamos oro”, “qué avaricia”, “muy lindas sus razones y todo, pero hay una realidad”, “¿Tanta plata pa’ que el chino haga lo que sabemos?”, “te fuiste Laura”, “seguro el papá no está de acuerdo” y “calladita te vas más bonita”, fueron parte de las reacciones.

La envidiable figura que Laura Tobón mostró a 4 meses de dar a luz

¿Un estricto entrenamiento? ¿Algún elíxir mágico? ¿Genética? Cuál es la fórmula “secreta” que activó Laura Tobón... si bien no lo sabemos, los resultados parecen estar garantizados.

Para celebrar los cuatro meses del pequeño Lucca, la periodista y su pareja decidieron compartir una galería de fotos donde el bebé y las caderas de Laura Tobón se convirtieron en protagonistas.

“Celebrando tus 4 meses mi amor #Luccarodriguez. Lo que hemos crecido y aprendido desde que llegaste. La familia lo es todo”, escribió la modelo para la publicación que suma más de 137.000 likes. Y es que su cuerpo luce tan fenomenal que hasta Sascha Fitness le regaló el “me gusta”.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría son elogios para Laura Tobón. Algunos hasta le pidieron consejos para poder verse como ella en cualquier etapa de la vida.

“Estás en otros niveles estratosféricos”, “hermosa familia”, “qué bien te ves”, “4 meses y así de perfecta”, “la mamá más linda del mundo”, “divina”, “qué te pasa Laura”, “el cuerpo tiene una hermosa memoria”, “esa maternidad te tiene muy hermosa”, “estupenda” y “cómo estás de bella”, fueron algunas de las reacciones.

