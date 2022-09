“Ladrón cómo su país”: atacan a Piqué por quedarse con los Grammys de Shakira

Según reveló Martin para el programa ‘El gordo y la flaca’ previamente, los Grammy de Shakira se encuentran atrapados en las oficinas de su expareja, Gerard Piqué, y ella no ha podido recuperarlos aún.

Al inicio, se especulaba que la razón era porque la nueva novia de Piqué aún sigue activa y trabajando en las empresas del futbolista, por eso es que existe la duda si realmente Shakira estaba dispuesta a enfrentar a esta joven para ir a buscar sus pertenencias o por el contrario, enviaría a parte de su personal de confianza para buscarlos y que éstos sean dispuestos en el lugar que le corresponde: a la casa u oficinas de la cantante.

El paparazzi también argumentó que esto le sorprendió, pero también añadió que la barranquillera se habría llevado estos tan importantes reconocimientos a esas instalaciones, porque ahí es donde pasaba más parte de sus tiempos y era como un gesto de amor de llevar una parte de ella a los espacios de su expareja.

Pero ahora, se podría estar conociendo la verdadera razón por la que la artista colombiana no ha recuperado lo que por derecho le pertenece, y todo podría ser culpa nuevamente de su antiguo amor.

Piqué no quiere devolverle los Grammys a Shakira a propósito

Presuntamente, el verdadero motivo por el qué la artista no ha recuperado sus premios a la excelencia musical, es porque el mismo Piqué no planea devolvérselos prontamente.

En redes sociales han sido varios los que han afirmado que Piqué tendría planeado quedarse con los galardones de la cantante hasta que el divorcio quede completamente finalizado y no existan obligaciones contractuales entre ambas partes, más allá del cuidado de sus hijos con Shakira. Incluso afirman que los tiene exhibidos como señal de que la pelea no está pronta a terminar.

Y todo esto fue gracias a un comentario que se dio desde el diario español ‘La Razón’, donde afirman que “el atleta podría usar los trofeos como moneda de cambio en el curso del divorcio, especialmente en lo que respecta a la custodia de los dos hijos que tienen en común.”

En redes sociales le recuerdan que es ‘un colonizador’ y un ‘ardido’ por lo que está haciendo

Los fans de la artista colombiana no se han demorado en saltarle encima al futbolista, y los comentarios que le han dejado no han sido nada amables, ya que le exigen que devuelva lo que no es suyo y le siguen deseando lo peor, tanto a él como a su nueva mujer:

“Sinceramente si yo fuera Shakira le diría a piqué que derrita los Grammys que no quiere devolver y haga una bola de oro para ver sanar este ego de niño mimado que tiene”, “Piqué no querer devolverle los Grammys de Shakira, es el epítome de lo mal polvo que es.”, “Shakira = 15 Grammys/ Piqué = 0 Balones de oro’, entre muchos más.

Ajá y el infiel de Piqué pa qué quiere los #GRAMMYs de Shakira, ahora también ladrón 💀💀 — Andrés Guillén 🤖🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) September 15, 2022