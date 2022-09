Kika Nieto vuelve a hacer ‘el ridículo’ con absurdo pedido a líder trans

Kika Nieto ha quedado ‘como una payasa’ según afirman en redes una vez más, gracias a un mensaje que la creadora de contenido tuvo el descaro de enviarle a Juli Salamanca, un mensaje directo con una propuesta que levantó más de una ceja.

La influencer se ha visto envuelta en otra polémica, gracias a su video viral de opiniones ‘machistas’ que comparte siendo ‘feminista’, en el que se refiero de una manera bastante errónea a lo que verdaderamente representa el movimiento feminista, y no solo eso, lo infantilizó y lo ridiculizó, minimizándolo a unos caprichos que no representan la base de este.

A su vez, se burló de las nuevas masculinidades reafirmando el estereotipo de que todos los hombres deben ser ‘machos’ para que sean del agrado de ella, y esto ha terminado por costarle un escarmiento público bastante fuerte de parte de quienes no comparten las ‘absurdas’ opiniones de Nieto.

Incluso, ha terminado por ser comparada con el reggaetonero J Balvin, por la clase de comentarios que este personaje también suele dar en plataformas digitales.

Kika Nieto y J Balvin son el mismo tipo de persona — Señora Millenial 🦄💜💚 (@therainbowwhale) September 13, 2022

Kika Nieto dijo que Bad Bunny estaba pidiendo ayuda en la canción de "Titi me preguntó"



Porque no podía enamorarse y era un grito de ayuda



También le piden mucho a Kika Nieto — Nanes ❤️ (@NanesVivas) September 13, 2022

not otra vez videos de kika nieto diciendo estupideces pic.twitter.com/WgcLciLc1Q — frankibu (@FrankSebastianx) September 12, 2022

Y gracias a un desafortunado mensaje directo que envió, ha vuelto a ser la burla de las redes

Fue Juli Salamanca, defensora de derechos humanos y activista trans, quien expuso a la creadora de contenido con una captura de pantalla de un mensaje directo que esta le envió, y en la que si bien la invitaba a debatir en su canal (el de Kika), el tema propuesto fue una completa falta de respeto y una ‘cachetada’ a toda la comunidad trans, y que por supuesto, Salamanca rechazó rotundamente.

“Un arma del patriarcado es hacernos pelear entre nosotras, nos quieren ver divididas. ¿No les parece muy peligroso seguir naturalizando y legitimando el discurso de rivalidad entre mujeres trans y mujeres cis?”, fue el mensaje que twitteó la activista trans, ya que el tema a ‘debatir’, propuesto por Nieto, era “Transgénero vs Cisgénero”, como si las mujeres transgénero fueran una amenaza andante, o tuvieran que poner su existencia en una discusión.

Esta clase de ‘debates’, no son debates, son formas de deslegitimizar a la población transexual que tanto sufre y que sigue siendo violentada día tras día en el país, y que con esta clase de actividades lo único que se hace es seguir poniendo estigmas en la población diversa.

No es válido debatir si alguien merece el derecho a una vida digna y un lugar en la sociedad, Kika Nieto. Entiéndalo. Eso se llama homofobia pura y clara, disfrazada de palabrería insulsa. Además, alguien que verdaderamente sabe lo que significa el feminismo y no lo está usando como ancla para mostrarse como una ‘mejor persona’, sabe cuán importante es el rol de las mujeres trans en este movimiento.

Por esta razón, muchos han tomado una postura bastante clara ante el discurso con el que Kika Nieto pretende hacerse notar en redes, y no la bajan de ‘ridícula’, y a su vez le agradecen a Juli Salamanca, por haber expuesto a Nieto y su ‘nefasta’ invitación:

“El “Te envío las preguntas para que las puedas preparar” no REVISAR o ASESORAR... Quiere es “Debatir”. Claramente como a esta mujer se le acabó su contenido ahora quiere usar su plataforma para hacer pinkwashing y entrar en la moda progresista de los influencers. Lamentable.”, “Las personas trans no somos un objeto de estudio para ganar popularidad en redes sociales, Kika Nieto. Por otro lado.... se escribe Cisgénero. No “Sisgénero”, o también “El nervio y la audacia de Kika de seguir lucrando con temas que ni le importan. Que bueno que no aceptaste. El único “Mujer contra mujer” que existe es la canción de Mecano y ya. No hay necesidad de dividir así. Todo mi apoyo para ti y mis hermanas trans” entre muchos más, han sido los comentarios de molestia contra Nieto.

Para que quede claro lo inútil del tema del debate imagínenlo con cualquier otro extremo de un espectro diferente, por ejemplo: blancos vs negros, heterosexual vs homosexual, masculino vs femenino. ¿Suenan estos temas como discusiones productivas que generarán conocimiento? — Memo Flopez (@Memoflopex) September 15, 2022

wtf el ser trans no es un debate, es una identidad, ni siquiera debe ser puesto en duda https://t.co/gTYM26TLj6 — hele (@hele_pb) September 15, 2022

Repitan después de mí: LA IDENTIDAD NO SE DISCUTE. Con este tipo de debates no solo se legitima la rivalidad como lo dice Juli aquí, sino se da pie a que haya discusión sobre la existencia y la vivencia de las personas trans. No hay discusión. Existen y resisten. https://t.co/HDhCkuHgfi — Juanita Mayorga (@JJuanitamayorga) September 15, 2022

¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando los comentarios poco aportantes y homofóbicos de Kika Nieto?