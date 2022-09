No solo homofóbica: Kika Nieto ahora se queja de que los hombres “no se ven lo suficientemente masculinos”

Kika Nieto no es ajena a polémicas, y bien parece que ya le hacia falta una para volver a dar de qué hablar. Es por eso que ha optado por llamar la atención haciendo un video para su cuenta de TikTok, donde no solo aprovechó para burlarse del feminismo y desinformar sobre las verdaderas razones de la existencia del movimiento.

Asimismo, hizo mofa a las nuevas masculinidades, porque simplemente a ella le molestan.

Por ejemplo, hay que recordar su ultima controversia: en un debate que ella misma organizó, se dedico a invalidar el aborto y a las mujeres que tomaban esta decisión, pero aun así afirma que es una ‘feminista’. Así, muchas personas en redes han dicho que Kika Nieto no tiene absolutamente nada de feminista, y lo único que está haciendo es apropiarse de un movimiento que ni siquiera comulga con su forma de pensar.

Y que, por el contrario sí que lo está usando para hacerse ver como una persona ‘abierta de mente’.

En esta ocasión, la creadora de contenido decidió subir un video donde se le puede escuchar dar sus puntos de vista con respecto a lo que ella considera que es el machismo y el feminismo, posiciones muy desafortunadas por cierto, porque deslegitimizan lo que realmente significa este movimiento.

Esto, porque lo reduce a simples caprichos, que según cree ella, son la base del mismo.

A lo largo del material se le puede escuchar comparaciones que a oídos de muchos son ‘infantiles’, ‘inaportantes’ y que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de este movimiento.

Por ejemplo: ella esta de acuerdo ‘con usar su chaqueta para el frío, sin necesidad que un hombre se la preste’, o que la caballerosidad ‘no es sinónimo de machismo’, según sus creencias.

Pero lo que terminó por molestar entre quienes vieron su video, fue cuando dio un comentario que volvió a demostrar el pensamiento homofóbico, transfóbico y sexista que tiene, y que le ha costado centenares de críticas por la falta de respeto que transmite con sus ideas.

Este es el video que la influencer subió y con el que dejó ver como la homofobia y el machismo siguen siendo parte de su agenda de contenido, y con el que siempre se ha excusado gracias a la religión que profesa:

El nuevo comentario homofóbico de Kika Nieto contra las nuevas masculinidades

Desgraciadamente para Nieto, un hombre aparentemente debe ser el prototipo Zac Efron o Chris Hemsworth: rudo y musculoso, desconociendo todo el espectro en el que se desenvuelve la masculinidad actualmente. Los hombres usan faldas y vestidos, los hombres usan tacones, los hombres usan maquillaje, los hombres pueden tener actitudes femeninas y eso no los hace ‘menos hombres’, eso, sin mencionar a los hombres trans.

Opiniones como las de Kika Nieto solo continúan segregando y oprimiendo a quienes representan las nuevas masculinidades, y sí, ella tuvo toda la razón a tildar sus propias opiniones como ‘machistas’, porque eso es lo que son.

De hecho, son pensamientos que a leguas se nota que no ha intentado cambiar o revisar a pesar de que en varias ocasiones los propios cibernautas le han demostrado con palabras y hechos, el daño que causan ‘opiniones’ como estas.

Adicional: minimizar el feminismo a caprichos tontos como ‘que un hombre me saque la silla para sentarme’ o ‘que un hombre no me vaya a prestar su abrigo para cubrirme del frio’, es desconocer la realidad de las luchas que aún se tienen que llevar a cabo para lograr la igualdad de genero, y por sobre todo, las cifras de feminicidios que cada vez van en aumento no solo en el país, sino en el mundo entero.

Así que nuevamente, Nieto se ha visto envuelta en una nueva polémica, donde en plataformas digitales le han vuelto a caer encima, y muchos dicen qué como es posible, que a estas alturas del partido, se le siga dando una plataforma de odio a la Youtuber:

“Kika Nieto: la nueva Igualada.”, “kika piensa que es feminista por que tiene el cabello azul”, “La “no soy homofóbica pero...” Volvió en forma de “no soy machista pero...”, “Será que la cabeza parezca de funko pop como la de su marido es una característica más masculina para Kika Nieto?”, entre muchos más, han sido los comentarios que le han llovido a la controversial influencer de pelo azul.

Confirmamos que Kika Nieto es estúpida y no tiene ni puta idea de qué es el feminismo https://t.co/BptNm6XRvJ — 𝕾𝖈𝖝𝖗𝖘𝖔𝖚𝖑 (@scxrsoul) September 12, 2022

que alguien le explique a esta bobarrona que estas no son las verdaderas luchas del feminismo y q nos vale culo q pensamientos tengaaaaaa https://t.co/tc3xnqGkFS — valentunix (@valentunix) September 12, 2022