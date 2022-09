Qué oso: el arribismo de los presentadores de Caracol y RCN al vestirse de luto por la reina Isabel

Que Latinoamérica es poco más que insignificante para el orden del ‘Primer Mundo’ es algo que se niegan a entender al menos en Caracol y RCN, donde tildan a sus presentadores de arribistas por ponerse de luto ante la muerte de la reina Isabel.

El gesto ha sido catalogado poco menos de ridículo, sabiendo que jamás hicieron eso por cualquiera de los muertos en incontables masacres sucedidas en este país, magnicidios u otros episodios de violencia. Pero al conocerse la muerte de la reina británica se les pudo ver en varias emisiones vestidos de negro.

Por supuesto, el gesto no pasó desapercibido en redes sociales. De arribistas y ridículos (entre otros cariñosos apelativos) se les ha tildado por su doble rasero. Y todo, porque frente a episodios aún más dolorosos en la historia de Colombia no mostraron tal señal de respeto.

“No sean patéticos”

Los comentarios se han explayado en cuestionar la elección de moda de los presentadores de los informativos, ya que si bien como narró Juan Manuel Santos, a la reina Isabel ‘le interesaba’ el proceso de paz, es verdad también que a muchos líderes mundiales, sobre todo monarcas, los preparan para hablar del tema que sea en cualquier momento. O que se lo digan a la reina Letizia, que se prepara para todo tipo de eventos, sin que necesariamente todos sean motivo de “profunda preocupación”.

Es decir, Colombia no es nada importante para una monarquía que entre otros problemas, enfrenta colonias que ya quieren su independencia, acusaciones de racismo y menos reverencias que nunca. Y los televidentes se preguntan eso: ¿por qué hacerles reverencias?

“Señores Caracol no es necesario llevar luto por una persona que creo jamás visitó Colombia, escasamente sabía su ubicación geográfica! No sean patéticos y sapos”, “Los presentadores de noticias caracol, guardando riguroso luto por la muerte de Isabel ll, pero nunca los vimos haciendo lo mismo con los miles de muertos, producidos por el régimen uribista. ¡Patéticos!”, “Hoy se cumplen Dos años de la masacre de 13 jóvenes en Bogotá, por parte de los asesinos del ESMAD, yo pensé que los periodistas de noticias Caracol estaban vestidos de luto por este acontecimiento, y no, es por la muerte de la Reina Isabel, bobos hptas tan ridículos”, son algunos de los comentarios de los televidentes.

Oiga, en Caracol de luto por la Reina Isabel II y ni una cinta negra por nuestros líderes sociales y falsos positivos. pic.twitter.com/urfMQIm0iP — Carolina Umaña (@karoUmanaArtist) September 9, 2022

Ver a los presentadores de caracol vestidos de luto por la muerte de Isabel II, es vomitivo.

Que complejo de siervos tan bravo. — Angie Rodríguez 🔻 (@motguerrier) September 9, 2022

Señores Caracol no es necesario llevar luto por una persona que creo jamás visitó Colombia, escasamente sabía su ubicación geográfica! No sean patéticos y 🐸 — Marisol Cabrera (@marisolcabrerap) September 10, 2022

¿Seguirán así en el funeral de estado de la monarca?