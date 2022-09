El bello gesto de la reina Isabel que hizo llorar a Juan Manuel Santos

El jueves 9 de noviembre quedó marcado en la historial global tras el fallecimiento de la reina Isabel II a sus 96 años y tras siete décadas de reinado ininterrumpido en las que conoció centares de mandatarios de las diversas naciones, entro ellos al único presidente colombiano que logró estar en su presencia, Juan Manuel Santos.

Por este motivo, muchos han salido a recordad la vez en el que el expresidente de Colombia contó un momento muy emotivo que sucedió en este importante viaje para el gobierno colombiano, tras haber sido invitado honorifico al Palacio de Buckingham en el año 2016: “Siempre fue muy amable, como jefe de Estado no se metía en la parte política, sino en la parte de los principios. Ahora el nuevo rey Carlos III es un hombre muy interesado sobre todo en la parte ambiental y en la parte de biodiversidad”, indicó el exmandatario Santos.

De igual manera, el expresidente también sacó a colación un detalle que la propia reina Isabel tuvo con él: al enterarse que Juan Manuel Santos había tocado la gaita en sus años de militancia en la Armada Nacional. Juan Manuel Santos afirmó qué: “El día del banquete, con toda la pompa del caso, ella se había enterado de que yo había sido gaitero en la Marina colombiana. Fui gaitero porque Inglaterra nos había regalado 12 gaitas cuando yo era un recluta y me obligaron”, narró.

“Así que cuando íbamos bajando, me dijo: ‘yo sé que usted fue gaitero. Escuche’. De pronto comienzan las gaitas, como 16 escoceses con las mismas melodías que yo tocaba 40 años atrás en la Marina. Fue un detalle muy bonito que me llegó al corazón y me hizo llorar”, agregó.

Pero también sucedió algo más bochornoso ese mismo día

La historia va de que al finalizar su mandato en Colombia que terminó por extenderse a dos periodos presidenciales, la familia de Juan Manuel Santos estuvo como invitada en una serie llamada ‘El Poder es de Humanos’, y allí narraron algunas historias bastante peculiares que se vivieron detrás de escenas dentro del círculo familiar del exmandatario.

Fue Martín Santos quien comenzó recordando esta divertida y peculiar anécdota que se dio el día en el que Juan Manuel y Maria Clemencia conocerían a la Reina Isabel II, y mientras todos ya se encontraban listos en el Palacio de Buckingham, en Londres, su papá no lo estaba.

Otros de sus hijos, Esteban, confirmó esto agregando que Juan Manuel suele arreglarse a último minuto y que eso fue el causante de todo, afirmando: “hasta ahora se estaba empezando a arreglar… como tarde. Él siempre se arregla a último minuto”. Juan Manuel así mismo aseveró: “Yo siempre me espero a lo último para ponerme los pantalones y la chaqueta para que no se arrugue”, explicando porque tiene este hábito.

Pero la familia entro en caos absoluto cuando el expresidente metió un grito en el baño avisando que los pantalones no le quedaban bien, ya qué ‘le quedaba angosto de cintura y no le subía, y qué le sobraba tela abajo de las piernas’, afirmaron los miembros de la familia. Allí, se dieron cuenta que el pantalón era de Sebastián Pinzón, esposo de María Antonia, que no estaba con ellos. “Mide dos metros, es más flaco y le gustan los pantalones pegados a la pierna”, detalló Esteban, acerca de Pinzón.

El expresidente Santos recordó que tenía a ese momento solo le quedaban algunos contados minutos antes de tener el encuentro con la fallecida monarca del Reino Unido y entró en pánico, hasta que un alguien en su equipo con el que viajaba logró sacarlo de una posible penosa situación: “Mi edecán salió y de pronto vio al jefe de protocolo nuestro, el de Palacio. Le preguntó la talla de pantalones y le dijo: ‘Necesito sus pantalones… para el presidente. El tipo quedó estupefacto”, confesó Juan Manuel

Sin opción alguna, el jefe de protocolo accedió a quitárselo y “como la cenicienta, le quedó perfecto” al expresidente colombiano, acotó María Antonia.