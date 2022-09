Le volvió a pasar por borracha: la importante cita que perdió Yina Calderón con Daniel Habif

Yina Calderón ha confesado en previas ocasiones que tiene serios problemas con el consumo de alcohol, a pesar de que la DJ ha prometido cambiar y le ha hecho saber a sus seguidores que quiere trabajar en su mejoría, pero una vez más ella contó como su adicción hizo una vez más de las suyas y le impidió asistir a un importante encuentro. Mientras que la influencer tenia carta abierta para asistir al evento, terminó quedando mal gracias a una borrachera que la dejó dormida.

Ya van varias veces en las que la empresaria da a conocer como las fiestas y el alcohol le han impedido cumplir compromisos importantes que tiene. Ya le había pasado anteriormente con la posesión de Gustavo Petro el pasado 7 de agosto. Pero ahora, ella está buscando la manera de redimirse.

Así fue la borrachera que evitó que Yina Calderón fuera a ver a Daniel Habif

Fue durante el pasado sábado 3 de septiembre, cuando Habif una charla en la ciudad en Bogotá y hubo gran asistencia, que incluso contó con la presencia de celebridades como Carmen Villalobos. Pero Yina, quien de por sí hizo hasta lo imposible por ir a ver al autor, terminó enfiestada a y se levantó ya cuando había terminado el evento:

“Quiero contarles algo que me parece importante y que ustedes me estaban preguntando demasiado. Pónganle cuidado a esta historia, ¿así o más vaga? Resulta y pasa que esperé todo el hiju3?#+@ mes la conferencia de Daniel (Habif); compré las boletas, en primera fila, pa’ mis hermanas y pa’ mí. Y me fui pa’ una fiesta con estos sujetos que están aquí, y cuando me desperté eran las 10 de la noche…”

Lo que causó revuelo fue el hecho de que esa misma noche, la influencer tuvo el descaro de subir publicaciones en donde parecía que sí había asistido a la conferencia, porque puso videos de algunos de los momentos que se llevaron a cabo en el ‘Movistar Arena’. Pero ante las preguntas de sus seguidores, Yina terminó confesando que ella jamás estuvo allí, sino su hermana Leonela:

“Me perdí a Daniel, yo no fui, el video que publiqué es de Leonela, mi hermana me lo pasó, me dijo que la conferencia estuvo espectacular. Yo no puedo creer que a mí me pase esto”, afirmó la influencer.

Sin embargo, ahora Yina Calderón espera poder verlo en la ciudad de Pereira el miércoles 7 de septiembre:

“Voy a ir a verlo a otra ciudad, por eso no les dije: – Hey, estoy aquí -. Yo no fui, la verdad es esa. Subí los videos que me mandó Leonela, pero voy a ir a otra ciudad a verlo. Pero, ¿así o más ‘pata’?… Me perdí a Daniel, yo no fui a la conferencia, pero voy a ir a otra ciudad. Eso sí, apago mi celular, porque estos son mala influencia… En otra ciudad les contaré cómo estuvo Daniel”, comentó Calderón.

Acá, la influencer contó más a detalle como sucedió este penoso desenlace: