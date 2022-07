“Usted es un mal de las redes”: Yina Calderón Calderón dice que no tiene que dar buen ejemplo

A pulso, Yina Calderón se ha ganado el título de ser la ‘influencer’ más polémica del país. La instagramer se hizo famosa tras su participación en el programa Protagonistas de nuestra Tele, de Canal RCN, y desde entonces no ha parado de dar de qué hablar.

Dar su opinión donde no se la piden, buscar conflictos innecesarios con otros creadores de contenidos y unos comportamientos inaceptables como lanzar un televisor por una terraza en estado de ebriedad o llamar drogadicta a su propia madre, son las cosas por las que Yina no es un ejemplo para nadie.

Recientemente, compartió una curiosa historia que, según ella, la hizo reflexionar y llegar a la conclusión que efectivamente ella no necesita ser una persona ejemplar para nadie, incluyendo los niños.

Yina Calderón asegura que no necesita ser ejemplar y usuarios la critican

Yina Calderón contó a través de sus historias en Instagram una supuesta anécdota que le pasó en Medellín y que la hizo pensar sobre su oficio en las redes sociales. La instagramer habló sobre las innumerables críticas que ha recibido por sus comportamientos y aseguró que ella no se siente responsable por el mensaje que le deja a los niños o jóvenes que la ven.

Asimismo, contó: “Se me acerca una niña y me dice: ‘Yina, me estoy portando mal’, como contándome y yo decía: ‘¿Yo le estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal?’, Yo no entiendo y quedé como impactada. Le dije: ‘Está bien, sígalo haciendo’”.

Y aunque muchos pensaron que iba a reflexionar de manera positiva con lo ocurrido, en realidad no fue así y envió un mensaje a los padres a que eduquen a sus niños.

“La conclusión es que el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, se los tienen que dar los papás, la casa, ¿no?”, cerró.

Y aunque es totalmente válido que la educación principal viene del hogar, aquellas personas que tienen de una u otra manera influencia masiva a través de las redes también deben estar conscientes de esa responsabilidad.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rastreandofamosos, compartió sus declaraciones y de inmediato los usuarios reaccionaron contra sus palabras y muchos piensas que lo que contó de la niña es mentiras.

“Usted es un mal de las redes sociales”, “¿alguien le cree a esta mujer?”, “pero no ve que ahora la mayoría de la juventud anda más metido en estas redes” y “tú eres un mal ejemplo para todos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Te puede interesar: Dicen que Yina Calderón parece la hija de Christian Nodal y Lady Tabares con su nuevo pelo