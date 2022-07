Dicen que Yina Calderón parece la hija de Christian Nodal y Lady Tabares con su nuevo pelo

Las comparaciones absurdas hacia el look de Yina Calderón

Yina Calderón es una de las empresarias e influencers más polémicas de Colombia, esto gracias a sus múltiples comentarios y pelas en contra de otras influencers, los ‘espectáculos’ que hace en la calle, entre muchos otros escándalos, hacen parte de un interminable repertorio de controversias.

Para esta oportunidad, la DJ dejó boquiabiertos a todos su irreconocible cambio de look, y a pesar de que quienes han seguido su carrera de hace varios años, saben muy bien que Calderón suele hacerse cambios de look bastante radicales, cambiando constantemente el tono de su cabello y su estilo de peinado.

Sin embargo, para esta ocasión todo fue diferente, porque después de hacerse diferentes cambios de look, este último era algo que nadie se esperaba, y que le ha costado un centenar de criticas gracias a su nuevo aspecto.

Cabello color rosa y corto: el nuevo estilo de Yina Calderón

A Yina, se le conoce por sus largas melenas de colores y sus pelucas a dos tonos. Sin duda, esta transformación a sus propios ojos, le sentará muy bien.

No obstante, sus looks siempre han sido tema de conversación; aunque la empresaria ha sido enfática en varias ocasiones sobre este tema, dejando en claro que no le interesa agradarle a los demás, y que su aspecto lo cambia con la intención de sentirse bien consigo misma.

Ahora, todo parece indicar que su más reciente elección de corte no ha sido del agrado de muchos, al punto de que ha llegado a ser comparada con celebridades como Demi Lovato o Christian Nodal.

“Parece la hija de Lady Tavarez”, “Quien le dio la idea de hacerse eso en la cabeza”, “La forma en la que esta mujer busca la atención de todos ya raya con el fastidio”, ”Díganle que madure, tan vieja y tan pendeja” entre otros.

Este es el nuevo look con el que Yina Calderon ha sorprendido en redes sociales:

Hay que acotar que las personas son libres de lucir como quieran y por eso no deben sufrir ninguna violencia, que es la que la influencer sufre con cualquier cambio hacia su aspecto.