Después de llamarla 'malagradecida' hermana de Yina responde entre lágrimas

Yina Calderón no deja la polémica a un lado. Incluso, no ha dudado en incluir hasta a sus hermanas en ellas, tanto que recientemente se evidenció cómo a través de las redes sociales, ella descalificó a Juliana y Claudia y una de ellas no dudó en “aclarar” la situación.

Todo ello viene dado como reacción al comentario que hiciera la polémica influencer al asegurar que sus hermanas son unas “malagradecidas” y se han convertido en sus “más fuertes enemigas”. Con ello, no solo despertó los señalamientos ante esta tan controversial familia, sino que afectó notablemente a estas chicas. Sin embargo, solo la empresaria y vendedora de keratinas fue quien volvió a usar las redes sociales para aclarar el por qué su hermana se encargó de “humillarlas”.

Notablemente afectada y entre lágrimas, Juliana dio la cara y aseguró que ella nunca ha sentido envidia o ha tenido un mal pensamiento en contra de Yina, que por el contrario, ella considera que todo lo que dijo e hizo es producto del alcohol y que seguramente todo eso fue resultado de los tragos, de que estaba muy borracha y no midió el tono de sus palabras.

Hermana de Yina Calderón la defiende luego de que la insultara

Juliana confesó que desde ese momento se ha sentido muy triste, que su hermana es una persona vital e importante en su vida y por tanto jamás hablaría mal de ella en ningún momento. Incluso, llegó a comentar que gracias a Yina pudo dar los primeros pasos en su carrera ahora como empresaria. “De pronto ayer se encontraba en estado de tragos y todo este tema, pues yo la quiero mucho y cuando ella esté mejor les va a aclarar todo”, dijo visiblemente conmovida la vendedora de productos para el cabello a través de sus historias de Instagram.

También señaló que Yina se encuentra en un viaje de placer en Huila y por tanto imagina que no ha parado de beber y por eso hizo la petición para que sus fans la presiona para que regrese a Bogotá para estar con ellas y poder aclarar toda la polémica que surgió de la nada. Pero, por si fuera poco, mencionó que ella está consciente de que gracias a Yina el resto de la familia ha logrado popularidad, pero que ya ella se hizo un camino en solitario a través de su empresa.

Por ahora, solo queda esperar que Yina regrese a casa o que reaccione ante todo lo que “armó” a través de las redes, vitrina que le ha servido incluso para ventilar sus problemas familiares.