“Mamacita empoderada”: aplauden a Luisa Fernanda W por mostrar panza en plena fiesta

Luisa Fernanda W se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y es algo que ella mismo ha dejado saber con cada una de sus publicaciones por medio de redes sociales. No solo está viendo los frutos de su esfuerzo durante tantos años al ver como sus negocios e inversiones poco a poco van dando frutos sino que a su vez, su familia va creciendo poco a poco.

Uno de esos emprendimientos fue uno que creó junto a su pareja y padre de sus hijos, Pipe Bueno, crearon uno de los restaurantes más populares a las afueras de la ciudad de Bogotá. Este se llama ‘Rancho MX’. y ha dado muy buenos resultados desde que se inauguró.

Por esta razón y con motivo del primer aniversario de su restaurante, se realizó una fiesta que estuvo lleno de las personalidades actuales y de los allegados a la familia de Luisa y Pipe Bueno. Así mismo, su atuendo para esta importante ocasión no pasó desapercibido en lo absoluto, y con este dejó bastante de que hablar.

La pinta con la que Luisa Fernanda W dejó al descubierto su panza

Luisa Fernanda W se ha caracterizado por jugar con sus atuendos para hacerse lucir lo más autentica posible mientras su cuerpo pasa por el proceso de gestación, y esto lo ha venido haciendo desde su primer embarazo, así que esta vez no sería la excepción. Ahora que la influencer está casi que a puertas de convertirse en mamá por segunda ocasión, ha mostrado lo orgullosa que se encuentra de lucir su barriga de embarazada una vez más.

Bastante extravagante e imponente, Luisa Fernanda W optó por usar un top de mangas y de pantalón en tela brillante para resaltar su curvas, y como su fuera poco, convirtió a su adorable pancita en el centro de atención de la fiesta. Como detale final, ell atuendo tenia detalles de plumas para agregarle dramatismo.

“¿En serio las embarazadas no muestran su pancita?”, fue la pregunta como mensaje que dejó Luisa Fernanda W.

Este es el look despampanante de Luisa Fernanda W para la fiesta de aniversario de su restaurante ‘Rancho MX’.

Afirman que Luisa Fernanda no sabe cuidar a su hijos y critican la crianza que le da al menor

Las opiniones no pedidas sobre la crianza de Máximo por parte de su familia no se han hecho esperar, esto tras ver que el niño corría por toda la casa rayando las paredes y los muebles blancos mientras su madre, Luisa Fernanda W, solo miraba como el niño jugaba, la han tachado de ser una mala madre y de ‘no poner control sobre su hijo’, como si lo que hace estuviera mal. Incluso, han tenido la osadía de demostrar su envidia por el poder adquisitivo con el que ella se ha hecho, diciendo qué ‘para eso tienen plata, para cambiar y pagarle a la señora del servicio cuando quieran’.

“Y va para otra casa y hace lo mismo, hay que educarlos en casa, de hecho venden tableros”, “pero pues no debería dejarlo y no por lo material sino por el tipo de crianza que le estaría dando pero bueno cada quien”, “ya se cagó al chino, desde pequeño se guía a no ser dañino’., entre muchos más.