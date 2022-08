Le dicen injustamente “mala madre” a Luisa Fernanda W por dejar que Máximo raye la casa

Máximo, el hijo de la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el artista de música popular, Pipe Bueno, pronto cumplirá dos años de edad. Ahora que ha pasado el tiempo, la influencer ha visto crecer a su pequeño y se ha desahogado en varias veces acerca de como ha sido su proceso de ser madre y tener una familia.

La pareja ha demostrado que ejercen un excelente trabajo como padres, en la responsabilidad de educar y cuidar al pequeño se les hace cuesta arriba cuando necesitan dedicarse a ellos. Cabe recordar que ella siempre ha demostrado tener un gran cariño por los niños, de hecho, recientemente añadió a su restaurante Rancho MX una granja infantil para el disfrute familiar.

Pero aun así, tras subir un nuevo video a sus historias de Instagram, donde se puede ver al pequeño rayar las paredes y los muebles de casa sin control alguno, las redes sociales se han creído con la potestad de opinar sobre la crianza que le da Luisa Fernanda y no la bajan de ser una ‘mala madre’ por permitir que el pequeño haga estas cosas.

Afirman que Luisa Fernanda no sabe cuidar a su hijos y critican la crianza que le da al menor

Las opiniones no pedidas sobre la crianza de Máximo por parte de su familia no se han hecho esperar, esto tras ver que el niño corría por toda la casa rayando las paredes y los muebles blancos mientras su madre, Luisa Fernanda W, solo miraba como el niño jugaba, la han tachado de ser una mala madre y de ‘no poner control sobre su hijo’, como si lo que hace estuviera mal. Incluso, han tenido la osadía de demostrar su envidia por el poder adquisitivo con el que ella se ha hecho, diciendo qué ‘para eso tienen plata, para cambiar y pagarle a la señora del servicio cuando quieran’.

“Y va para otra casa y hace lo mismo, hay que educarlos en casa, de hecho venden tableros”, “pero pues no debería dejarlo y no por lo material sino por el tipo de crianza que le estaría dando pero bueno cada quien”, “ya se cagó al chino, desde pequeño se guía a no ser dañino’., entre muchos más

Este es el video de Máximo jugando en la casa con su madre, que a su vez ha despertado cientos de criticas furibundas en su contra:

Si bien estas criticas son de por si innecesarias, es imperativo entender qué Máximo es tan solo un bebé, y qué absolutamente nadie tiene el derecho de opinar sobre la familia y la crianza de los hijos de ninguna persona. Es importante saber que el hijo de Luisa y Pipe Bueno se encuentra en una fase de desarrollo y aprendizaje y es necesario que el niño explore, y sus padres no deben coartarlo de descubrir y aprender de las cosas por si mismo. Esto no hace a Luisa Fernanda una mala madre.