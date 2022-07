Luisa Fernanda W confiesa por qué la maternidad le ha dado tan duro: “Máximo no me deja hacer nada”

Máximo cumplirá pronto sus dos añitos en octubre, dos años desde aquel emotivo momento en el que cambió la vida de Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno. Ahora que ha pasado el tiempo, la influencer ya siente la potestad para referirse a la maternidad y confiesa que hay momentos que son muy duros.

Si bien ambos han demostrado ser excelentes padres, la responsabilidad de educar y cuidar al pequeño se les hace cuesta arriba cuando necesitan dedicarse a ellos.

Y aprovechando esa sensación, difícil e incómoda, y que no tiene nada que ver con el amor que sienten por su hijo, Luisa Fernanda W decidió contarle a sus seguidores una situación que está atravesando con Máximo.

Es cierto que tampoco está descubriendo el agua tibia, pero la modelo quiso exteriorizarlo e incluso se atrevió a pedir un consejo a las madres para intentar solventar un poco el problema. Cabe recordar que ella siempre ha demostrado tener un gran cariño por los niños, de hecho, recientemente añadió a su restaurante Rancho MX una granja infantil para el disfrute familiar.

“Máximo no me deja hacer nada”, se sinceró Luisa Fernanda W

Desde su cuenta en Instagram, la mujer de 29 años explicó que hay momentos de la maternidad en las que su hijo no le permite ni moverse, lo cual le consume tiempo y energía para afrontar los asuntos del día a día.

“A veces a mí me pasa que yo no me puedo mover, Máximo a veces no me deja hacer nada porque tengo que estar al lado de él”, expresó Luisa Fernanda W.

Luego de revelar el problema, la influencer también se sinceró en que hay un punto en el que no sabe cómo manejar la situación, pues siente pesar de “abandonar” a su hijo cuando necesita dedicarse a otras cosas.

“Para mí este es uno de los puntos más difíciles de ser madre, es normal que como madres tengamos que salir a hacer nuestras cosas, trabajar también hacer vida de mujer. Pero a veces no sé cómo manejar esta situación porque me da pesar dejarlo”, continuó diciendo.

Finalmente, contó que es el tipo de mamá que le gusta hablarle a su hijo con el fin de que entienda algunos escenarios. “Intento explicarle las cosas, a pesar de que son chiquitos, ellos son unas esponjitas, todo lo entienden, solo que a veces la situación se pone difícil o tensa”, añadió.

