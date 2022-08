“Quiero ser astróloga”: envidian a Francia Marquez por encuentro con Chris Evans

Se conoció la noticia de que la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez ya dio inició a su primer viaje internacional en el cargo, y se encuentra en el estado de Florida, en los Estados Unidos. La razón por la qué Márquez se encuentra allí es para “fomentar y fortalecer la generación de conocimiento científico, tecnológico y espacial en el país”, según se afirmó.

Durante su estancia en el país norteamericano, la vicepresidenta Márquez tiene programada la asistencia al centro espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Caño Cañaveral, esto con el objetivo de hacer presencia en el lanzamiento de la misión espacial Artemis I, cuyo objetivo es el llegar a la luna.

Francia Márquez compartirá en este lanzamiento con su colega y vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, además de contar con la presencia de algunas celebridades como el codiciado actor de Hollywood Chris Evans.

“Artemis I es un programa espacial que busca llevar nuevamente a seres humanos a la luna para 2025, incluida una mujer en la tripulación, y con el que Colombia está involucrado indirectamente por un acuerdo de cooperación firmado, en mayo pasado, con la Nasa para “promover el intercambio de ingenieros, estudiantes e investigadores”, así como para “participar en programas de Medicina Aeroespacial de Nasa, actividades de divulgación, entre otros”, indicó EFE.

Por su parte, la vicepresidenta Márquez recalcó que “Colombia quiere ser una potencia de la vida y la ciencia, y la tecnología aeroespacial es fundamental para lograrlo. Somos firmantes de los acuerdos Artemis de la Nasa, que llevará la primera mujer a la luna”, en una cita expuesta en dicho comunicado.

Este evento despertó envidias entre los colombianos por su futuro encuentro con Chris Evans

Las redes explotaron de emoción y envidia al saber que la vicepresidenta compartirá un evento al lado del reconocido actor por darle vida al Capitán América en la franquicia de Marvel.

“*Francia procederá a invitar a Chris a Polombia”, “Ya quisiéramos nosotros tener la suerte de la vicepresidenta para estar al lado del Capitan America”, “Qué ganas de intercambiar cuerpo con mi vicepresidenta.” o también “Esto es lo más random que me ha hecho emocionar últimamente”, entre otros.

Les recuerdan que al menos Francia Márquez no es una ‘paraca’, como se acusa al expresidente en redes

En un evento fundamental para las mujeres en las ciencias STEM en Colombia, Francia Márquez confundió términos. Y le han atacado con saña: en medio de su discurso para despedir a 35 estudiantes colombianas que conocerán la NASA en Houston, dijo astrología en vez de astronomía y se la “gozaron”. Claramente, ya en Twitter han salido en su defensa.

Pero en redes, personajes como el cuestionable Miguel Polo Polo se han atrevido a criticarla y la han ofendido en redes por este error cometido:

“Cuando Duque dijo “así lo querí” en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló. Ahora que Francia Márquez sale con la ignorancia de que la NASA prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”. Gracioso, viniendo de alguien que solo risas y burlas en redes sociales, como lo es Polo Polo.

Aun así, varios han salido en defensa a la vicepresidente, y le han recordado a todos aquellos que la han llamado ‘bruta’, que al menos ella si es una figura política con dignidad y decencia, nada en comparación con el gobierno anterior.

“Sí, Francia la embarró diciendo “Astrólogas” en vez de “Astrónomas”, pero no creo que piense que son lo mismo. Como Astrónoma que soy, es más común de lo que quisiera yo, que la gente se confunda con los términos porque suenan parecidos y tienen que ver con el Universo.”, “Francia Márquez puede confundir Astronomía con Astrología, pero ella NO MATA, NO ROBA, NO ES DESHONESTA COMO LOS URIBISTAS, así que le perdono eso y muchos más lapsus. Allá usted.”, “¿Por qué la noticia es que alguien se equivoque diciendo una palabra y no que unas chicas tengan la oportunidad de visitar la NASA? Qué mal estamos. Todo el tiempo buscando la caída del otro y no la construcción de país. Cambio cultural, definitivamente.!”, entre otros.