“Pero al menos ella no es paraca”: defienden a Francia Márquez luego de confundir la astrología con astronomía

En un evento fundamental para las mujeres en las ciencias STEM en Colombia, Francia Márquez confundió términos. Y le han atacado con saña: en medio de su discurso para despedir a 35 estudiantes colombianas que conocerán la NASA en Houston, dijo astrología en vez de astronomía y se la “gozaron”. Claramente, ya en Twitter han salido en su defensa.

Acá se puede escuchar lo que dijo la vicepresidenta al momento de dar sus palabras en el evento aeronáutico:

35 jóvenes de Colombia viajan a la NASA a capacitarse y la Vicepresidenta Francia Márquez les dice que espera verlas convertidas en unos años en astrólogas. 🔮👳🏼‍♀️😳 pic.twitter.com/SAr5dzm55C — EVERSTRONG (@everstrongever) August 21, 2022

Pero en redes, personajes como el cuestionable Miguel Polo Polo se han atrevido a criticarla y la han ofendido en redes por este error cometido:

“Cuando Duque dijo “así lo querí” en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló. Ahora que Francia Márquez sale con la ignorancia de que la NASA prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”. Gracioso, viniendo de alguien que solo risas y burlas en redes sociales, como lo es Polo Polo.

“Si un funcionario público no sabe de qué está hablando es mejor quedar mal para no quedar peor”, comentó otro usuario al respecto, “Jajajaa van a la NASA a hacer una maestría en astrología para realizar horóscopos más acertados y eficientes”, fue el comentario de otro usuario en redes sociales. “Probablemente ella piensa que al regresar estarán totalmente capacitadas para leer el horóscopo”, también se burló otro usuario.

Estamos de acuerdo que Francia Márquez es la vicepresidenta más bruta en toda la historia de Colombia? — Abuelo Emberracado (@criticolombia) August 22, 2022

Les recuerdan que al menos Francia Márquez no es una ‘paraca’, como se acusa al expresidente en redes

Aun así, varios han salido en defensa a la vicepresidente, y le han recordado a todos aquellos que la han llamado ‘bruta’, que al menos ella si es una figura política con dignidad y decencia, nada en comparación con el gobierno anterior.

“Sí, Francia la embarró diciendo “Astrólogas” en vez de “Astrónomas”, pero no creo que piense que son lo mismo. Como Astrónoma que soy, es más común de lo que quisiera yo, que la gente se confunda con los términos porque suenan parecidos y tienen que ver con el Universo.”, “Francia Márquez puede confundir Astronomía con Astrología, pero ella NO MATA, NO ROBA, NO ES DESHONESTA COMO LOS URIBISTAS, así que le perdono eso y muchos más lapsus. Allá usted.”, “¿Por qué la noticia es que alguien se equivoque diciendo una palabra y no que unas chicas tengan la oportunidad de visitar la NASA? Qué mal estamos. Todo el tiempo buscando la caída del otro y no la construcción de país. Cambio cultural, definitivamente.!”, entre otros.