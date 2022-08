“Te odiamos Piqué”: El resto de ‘porquerías’ que le han sacado tras su separación con Shakira

La carrera deportiva de Gerard Piqué no está pasando por el mejor de los momentos. Los tabloides no han parado de darle ‘palo’ desde que él y Shakira anunciaron la ruptura de su relación y el caos que se ha desatado en la opinión pública ha logrado que muchos indaguen más allá para descubrir la verdadera razón de la separación de la consolidada pareja.

Recientemente se ha revelado qué la artista colombiana no se encuentra bien anímicamente, y esto es gracias a todo el revuelo que ha girado en torno a su nombre, adicionándole el hecho de que su expareja ya estaría saliendo con otra mujer, a la que muchos han tildado como ‘la copia barata de Shakira’. Todo esto fue revelado por el periodista español Jordi Martín, afirmando qué Shakira ha llegado a necesitar hasta de ayuda psicológica para enfrentar lo que ha sucedido durante los últimos meses.

“Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. Su círculo cercano me dice que, incluso, ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, expresó Martín a RCN Mundo.

Además de tener que acabar con su relación, Jordi afirma que lo que más le ha dolido es la actitud de Piqué: “Según ella misma, dice que Gerard Piqué es un actor y que no reconoce a la persona con la que ha estado 11 años en la cama. Está viendo a un Piqué muy dañino, que está haciendo acciones muy dañinas contra Shakira”, exclamó.

Tras todas las fotos y publicaciones que han involucrado al deportista, no solo los fans de la cantante sino hasta los propios seguidores del fútbol han recriminado la actitud de Piqué, y en redes sociales se han dispuesto a sacarle todas las demás ‘porquerías’ que el futbolista ha ocultado con respecto a los malos tratos por los que hizo pasar a la colombiana, donde se ha llegado a afirmar que la pareja jamás estuvo en una relación abierta y que todo fue un montaje de relaciones publicas para tapar las verdaderas acciones que este cometió: serle infiel a Shakira, irrespetarla, e intentar controlar sus decisiones después de decidir tomar caminos separados.

Amantes de turno en los antros y ahora muy quitado de la pena se presenta con su nueva novia. A Shakira la 'presumía' en la cena de negocios, La Davis, y en los eventos que necesitaba publicidad. Que nadie olvide lo que la marca de 'Shakira' hizo para la marca de Gerard Pique. https://t.co/AFkp1f2fEv pic.twitter.com/SGp9dlm95V — Mari (@piqashian) August 21, 2022

Lo más detestable que le ha hecho Piqué a Shakira desde su ruptura

En redes sociales, se han encargado de recopilar algunas de las peores cosas que le ha hecho el jugador de fútbol a Shakira, y gracias a esto muchos esperan que la carrera del futbolista se acabe completamente, esto en su desprecio y venganza por todo lo que Shakira y sus hijos han tenido que sufrir por su culpa:

Piqué acosa a Shakira para que no se vaya de España

Shakira dejó toda su vida por Piqué, se mudó a España para hacerlo feliz a él, y se puede decir que el jugador siempre estuvo bajo su sombra durante más una década. Ahora, tras la ruptura, la autora de ‘Hips Don’t Lie’ ha intentado recuperar su vida y su tranquilidad, pero el deportista no se lo ha permitido hasta el momento y ha hecho de todo para evitar que salga de España.

A pesar de que Shakira le ha dejado claro a su expareja que ella jamás se ha sentido cómoda viviendo en España y desea volver a Miami para alejarse de todos los líos que representa su nombre en el país del continente europeo, además de que en Miami se encuentran la mayoría de sus familiares y amigos. Su equipo de abogados ha intentado alcanzar acuerdos sobre la custodia de sus hijos, pero Piqué se ha hecho rogar y ha rechazado todas las ofertas que estos le hacen.

Hizo que sus hijos se quedaran un ciclo escolar más en España para continuar reteniéndolos tanto a Milan y Sasha como a Shakira

Shakira intentó llegar conciliaciones con Gerard Piqué y poder tener un acuerdo de custodia para con sus hijos. Se sabe que la cantante ha estado en estos intentos de llegar a una solución desde abril de este año, pero Piqué no aceptó ninguna oferta hecha por el equipo de Shakira para así poder ganar tiempo y logró que sus hijos tuvieran que cursar otro ciclo escolar en España, obligando de esta manera a Shakira y a los pequeños a continuar viviendo ahí otro año y poniendo en pausa una vez más su carrera profesional.

Le ha restregado a su nueva pareja en la cara a Shakira hasta no poder más

La mayor crítica que se le ha hecho al deportista es el completo descaro con el qué se ha atrevido a presumir a su nueva novia, no solo restregándole tanto a ella como a la opinión pública la mujer con quin está saliendo en estos momentos, sino que ha dejado ver la poca consideración e importancia que tuvo con Shakira, por esto, no lo bajan de ‘colonizador inútil’ a traves de las plataformas digitales.

Si bien Shakira se encuentra pasándola mal en estos momentos, al hombre no le importa y se le pueden ver fotos en redes ‘demostrando todo su amor’ por una mujer que es igual a su expareja. Eso sí, no supera a Shakira pero se mete con mujeres iguales a ella.

Se le acusa de haber usado el nombre y el reconocimiento de Shakira para posicionar su marca

Piqué jamás logró ser el magnate que deseaba ser. Él y Shakira no se convirtieron en los próximos Beyoncé y JAY Z de la industria, y definitivamente no pudo ser el hombre de negocios por si solo. Todo se lo debe a la marca de Shakira, a su renombre y su status en la industria musical. La carrera y la marca de Piqué se construyó desde el mundial del año 2010 en Sudáfrica y se aprovechó de la red de contactos que una artista mundial como Shakira, posee.