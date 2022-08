“No es por plata”: Darío Gómez no lleva ni un mes muerto y hermano ya atacó a ex cuñada y su sobrina

Apenas se muere un artista o alguien con mucho dinero, llegan los buitres a disputarse la carroña. Y pues en el caso de Darío Gómez, su hermano ya atacó a la ex esposa de este y a la hija en durísimas declaraciones.

El cantante se murió el pasado 26 de julio, por un colapso contra el que no se pudo nada que hacer. Y ni llevando un mes muerto, ya comenzaron los conflictos entre sus familiares. Y qué conflictos: qué necesidad de verse ‘Succession’ o ‘House of the Dragon’ con esta pelea que apenas comienza.

Todo comenzó cuando Catalina Gómez, su hija, dijo que los hermanos de su papá usaban su nombre para aparecer en medios y hacer shows con ssu canciones.

Y fue para peor cuando este viernes Discos Dago (la empresa creada por el cantante) prohibió las canciones de Darío por cualquiera de sus hermanos.

Entonces, Hernán Gómez contraatacó. Y no dejó títere con cabeza.

Esto fue lo que dijo

En ‘Lo sé todo’ Hernán le dijo a su sobrina que le preguntara a la exesposa de Darío (Olga Lucía Arcila) toda la ayuda que le dieron ellos cuando el cantante se encontraba con muchas necesidades.

“Con todo respeto le digo a ella que con mucho orgullo somos hermanos de Darío Gómez, de papá y mamá. Así no nos quiera como tíos, no necesitamos que nos quiera como tíos, pero que no pierda la humildad nunca (...)”, expresó.

“Que recuerde, que su mamá le diga. Catalina: recuerde que Hernán (él), cuando Darío estaba muy pobre, en el ‘ochentaipico’, no recuerdo el año ni el día. Yo era mayordomo en San Jerónimo (Antioquia) en una casa-finca, llegaba Darío con Olga Lucía y los tres niños (y me decía): – Hernán, cuidame a Olga y los tres niños aquí -”, afirmó.

Dijo que él cuidaba a las hijas, mientras Darío se iba a trabajar. Por otro lado, Hernán dijo que su herman oindicó que siguiera cantando sus canciones con sus hermanos. Y que esto no es de plata:

“Catalina, más respeto a la dinastía, porque nosotros no les estamos pidiendo plata, no estamos ganando la plata ‘con el sudor de la frente’. Con nuestras canciones, con canciones de mi hermano y no creo que sea incorrecto que cantemos las canciones. Darío, en ese sentido, no fue egoísta. Darío me decía, cuando nos encontrábamos por ahí: – Cante mis canciones, me siento orgulloso de que usted lo hace muy bien. Y si las canta un forastero, ¿por qué no la van a cantar mis hermanos?”, le recordó.

Así, reafirmó que ela ataca a todos los hermanos: Wilson, Gerardo, Gabriel. Y también culpa a Olga Lucía de alejarlo de su madre.

“Nos quitaron a Darío”

“Con Olga, jamás, que nos lo alejaron (a Darío). Olga y Catalina nos quitaron a Darío, hasta de la propia mamá de nosotros y Darío se quedó hasta dos años sin ver a mi mamá. No sé si es que le tenía miedo a Olga o qué pasaba con Darío, porque no sé por qué ese cambio. Porque Darío, cuando estaba joven y estaba en la finca, respondía por mi mamá, siempre”, contó.

También acusó a Arcila de ponerlo en contra de su mamá, a pesar de “responder por ella”.