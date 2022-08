No solo la esposa de Darío Gómez está enfurecida: Giovanny Ayala también reaccionó

Las reacciones ante todo lo que han sido el sepelio y entierro de Darío Gómez aún sigue generando debates. Y es que hay quienes han apoyado la manera en la que se comportó, Johanna Vargas, esposa del cantante que murió el pasado 26 de julio, quien como una acción de indignación respondió con gritos y empujones a quienes no la dejaron despedirse del amor de su vida, ni respetaron la privacidad que ella necesitaba para ese momento.

Desde entonces, las redes sociales se han colmado de comentarios en apoyo, otros no tanto, pero lo que realmente ha imperado es el hecho de que esta despedida debió ser mejor canalizada, sobre todo con sus familiares, quienes no pudieron darle el último adiós en paz, pues el cuerpo del llamado “Rey del despecho” no estuvo solo en ningún momento. Agrupaciones musicales y cantantes como Giovanny Ayala se dieron cita en el lugar en el que fue velado esta estrella y en la que hubo mucha desorganización incluso hasta actos de egocentrismo e irrespeto.

Por eso, el artista de música llanera, quien formó parte del grupo de colegas que asistieron al sepelio para cantarle a quienes consideran era su maestro, no dudó en hacer uso de las redes para comentar su indignación sobre el “show” e irrespeto que hubo de parte de quienes lo acompañaron en este sentido homenaje de despedida.

Giovanny Ayala también reaccionó ante las acciones de sus colegas en el sepelio de Darío Gómez

Ayala reiteró que le pareció una falta de respeto que varios de los colegas que asistieron a la despedida de Darío Gómez hacían uso de sus redes sociales solo para beneficiarse ante un momento tan doloroso. A su criterio, la gran mayoría estaba ahí presente para aumentar seguidores o “aprovechar” este “escenario” para conmover a sus seguidores, pero lo que más le molestó es que muchos de ellos solo estaban pendientes en cómo lucían y hasta pedían ser grabados en cámara lenta.

“Yo llegué allí y canté dos canciones mías, lo hice con el alma, con el corazón, con un sentimiento que ustedes no se imaginan, una despedida sincera, pero veo que mis colegas, esos que dicen hacerlo con el corazón, pues hombre que ‘cójanme aquí, que fílmeme aquí, que en cámara lenta’, no, hombre. Si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de él, de las redes sociales para que engrandezcan esa visita tan hipócrita, que muchos seguramente lo hacen por eso. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus cuentas”, dijo Ayala en el video que publicó en su Instagram y en la que reitera que esto le pareció irrespetuoso, así como un acto indolente para sus familiares y para quienes sí amaron con el corazón a este artista.