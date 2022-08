Repartió gritos y empujones: Esposa de Darío Gómez se molesta en el entierro

La muerte de Darío Gómez y sus actos velatorios dieron de qué hablar en las redes sociales, sobre todo, porque ante el cariño que se le profesaba al llamado “Rey del despecho” sus fans no lo desampararon en ningún momento.

Incluso a escasos minutos de su entierro la aglomeración de personas y cientos de homenajes que le hacían algunas agrupaciones, no dejaron que su esposa Johana Vargas pudiera despedirse de en paz del amor de su vida. Gritos, empujones y una logística que dejó mucho que desear hicieron que este momento se volviera en uno de los más caóticos. Esto indignó a esta fiel compañera de vida quien se había mostrado siempre muy amorosa, sumisa y receptiva.

En esta oportunidad, los videos que se filtraron de inmediato en redes sociales dejaron ver que ella tiene carácter y solo pedía un momento de tranquilidad para dar el último adiós a su esposo. Las peticiones para que todos colaboraran en calmar los ánimos no sirvieron de nada y por eso ella estalló y no paró de gritar ante tanta indolencia y falta de privacidad.

Esposa de Darío Gómez estalló en gritos durante el entierro del artista

Pero, no todo quedó ahí, pues ante la petición para que todos se organizaran y pudieran despedir como se merecía el gran artista Darío Gómez, el público obedeció solo por unos minutos, pues luego siguieron los llantos, canciones, gritos y aplausos al gran artista que les regaló tantos momentos musicales inolvidables.

Y a pesar de que todos quedaron impactados con la reacción de esta dolida mujer, también hubo quienes se solidarizaron con ella y realizaron comentarios en pro de que ella merecía un momento de privacidad al igual que el resto de la familia del artista.

“Que falta d respeto para la familia no poder vivir su duelo en privacidad”, “El problema en no poder vivir su duelo, su despedida y todo se volvió un circo no tuvieron ningún tipo de intimidad”, “Huy si cualquiera reaccionaría así no respetan el dolor ajeno”, “Ni paz puede tener la pobre al despedir a su esposo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios quienes respaldan que se debió manejar la situación con más respeto ante el dolor ajeno.