Cómo todo un fan: la reacción del hijo de Pipe Bueno ante el concierto de su papá

Máximo Giraldo, el hijo de la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W y su novio, el cantante de música popular Pipe Bueno, no ha dejado de enternecer a los seguidores de la pareja con su forma de ser, y gracias a eso recientemente Luisa Fernanda mostró la reacción que tuvo el pequeño al ver a su padre en el escenario.

El hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido el protagonista de las redes sociales de sus padres con cada publicación que estos hacen, y generalmente es su madre quien se encarga de presumir ternura de su primer hijo mayor, por eso dejó ver la reacción del menor al compartir un video en su cuenta personal de Instagram mientras el pequeño disfrutaba el concierto de su padre.

Máximo Giraldo dejó muy en claro en el material audiovisual que realmente disfruta el escuchar el canto de su progenitor, y por ese motivo se emociona con tanta ternura.

La reacción de Máximo al ver a Pipe Bueno presentarse en concierto

Los aplausos de Máximo fueron de tanta alegría para Luisa Fernanda W, que no desaprovechó la oportunidad de captar este momento y publicarlo por medio de sus historias de Instagram, con la idea de presumir el agradable momento que estaban disfrutando en familia y con sus fans.

Y es que no hay nada más emocionante y encantador para un padre que ver a su hijo disfrutar de su trabajo. Por eso Pipe Bueno está tan feliz del amor que siente su pequeño, al escucharlo en sus presentaciones.

Para muchos, Máximo cada vez más presume su gusto por la música y hasta piensan que será todo un heredero artístico de la vena de su padre.

Este es el video de la adorable reacción que tuvo Máximo Giraldo al ver su padre presentarse en tarima:

Luisa Fernanda W aseguró que el cuidado de su hijo le consume mucho tiempo

Máximo cumplirá pronto sus dos añitos en octubre, dos años desde aquel emotivo momento en el que cambió la vida de Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno. Ahora que ha pasado el tiempo, la influencer ya siente la potestad para referirse a la maternidad y confiesa que hay momentos que son muy duros.

Desde su cuenta en Instagram, la mujer de 29 años explicó que hay momentos de la maternidad en las que su hijo no le permite ni moverse, lo cual le consume tiempo y energía para afrontar los asuntos del día a día.

“A veces a mí me pasa que yo no me puedo mover, Máximo a veces no me deja hacer nada porque tengo que estar al lado de él”, expresó Luisa Fernanda W.

Luego de revelar el problema, la influencer también se sinceró en que hay un punto en el que no sabe cómo manejar la situación, pues siente pesar de “abandonar” a su hijo cuando necesita dedicarse a otras cosas.

“Para mí este es uno de los puntos más difíciles de ser madre, es normal que como madres tengamos que salir a hacer nuestras cosas, trabajar también hacer vida de mujer. Pero a veces no sé cómo manejar esta situación porque me da pesar dejarlo”, continuó diciendo.

Finalmente, contó que es el tipo de mamá que le gusta hablarle a su hijo con el fin de que entienda algunos escenarios. “Intento explicarle las cosas, a pesar de que son chiquitos, ellos son unas esponjitas, todo lo entienden, solo que a veces la situación se pone difícil o tensa”, añadió.

Este es el video de Luisa Fernanda W sincerándose de su camino por la maternidad: