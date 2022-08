Le dicen ‘sin clase’ a primera dama Verónica Alcocer por bailar en Palacio y todo el mundo sale a defenderla

Ya a la primera dama Verónica Alcocer le decían “brincona” por mostrar su desparpajo y sabor a la hora de bailar (que lo hace fenomenal). De hecho fue lo que más usaron los detractores de su marido y los suyos propios para desacreditarla. Claro, porque la gente del siglo XIX cree que así “no se comporta una Primera Dama” y las críticas, otra vez, por bailar ya en Palacio de Nariño, no se han hecho esperar.

Que “no tiene clase”, que “es impropia”, que “así no debería ser una Primera Dama”, cuando incluso la reina Isabel misma hizo un sketch para los Olímpicos de 2012 de Londres con James Bond y “se lanzó” en paracaídas. Precisamente la espontaneidad de Alcocer ha sido lo que le ha conquistado buena parte de adeptos a su plataforma.

Y es más: hasta Michelle Obama salió bailando en varios sketches, mostrando que las Primeras Damas también pueden ser “modernas”.

El baile es nación, felicidad y verdad –eso que no tiene la derecha. Qué gozadera y talento de Verónica Alcocer con el pueblo Colombiano. https://t.co/ow2fcPiE0j — Renata 🗝️💚 (@autumn__sonata) August 8, 2022

Extraña sociedad que cuestiona el baile como manifestación de alegría.

Baila Yerry Mina, baila Verónica Alcocer, bailen porque de llorar estamos cansados. — Moderador (@m0derador) June 13, 2022

La oligarquía colombiana seguro se infartó, cuando vió a su primera dama en este baile típico.🤣 pic.twitter.com/qQyqoOHEDg — #BoicotALosEspeculadores🛢️🇻🇪🇷🇺🛢️ (@williechirinos) August 8, 2022

joa tan linda verónica alcocer bailando es que la que es sincelejana es linda y baila lindo eso es así — hada religona imaginactora (@aluzdelmar) August 8, 2022

“El baile es nación, felicidad y verdad –eso que no tiene la derecha. Qué gozadera y talento de Verónica Alcocer con el pueblo Colombiano”, “Ver a Verónica Alcocer bailar porro me deprime. Como es posible que yo sea de Sincelejo y no lo baile así”, “La oligarquía colombiana seguro se infartó, cuando vió a su primera dama en este baile típico”, “Un baile típico como el porro de la región de sucre,Bolivar y cordoba . Verónica alcocer sincejana costeña buena bailarina por que es una ofensa bailar la música típica de su región. Por qué hay que avergonzarse de nuestra cultura. De lo nuestro de lo propio vergüenza es fingir”, pusieron varios tuiteros en defensa de la Primera Dama

Su nuevo look del Primer Día también impactó

Esta fue una sencilla y minimalista túnica blanca de Alado, marca que ya había usado y visibilizado desde la campaña de Petro.

Este está hecho con un cinturón en técnica Mola, con seda de Corseda, Cauca. Y este vestido simboliza la paz, y un uso de las artesanías como apoyo a los saberes tradicionales, algo que Alcocer siempre ha estado dispuesta a apoyar.