La hermosa carta que le escribió Petro a su hija y que usó como vestido

Oficialmente, Gustavo Petro y su familia han sido posesionados como la nueva familia presidencial en La Casa de Nariño, tras el posicionamiento de Gustavo como el presidente de la República de Colombia.

Con este nuevo gobierno, la familia buscó ser bastante disruptiva con los protocolos de vestuario que se han visto históricamente para este evento, donde se pudo ver a una primera dama y casi todas sus hijas usando pantalón; algo que era impensable en los gobiernos anteriormente, y lo lograron de una manera fenomenal. Realmente se puede sentir como la moda regresó al hogar presidencial.

Uno de los tantos momentos de moda que se vivió durante este acto cívico, fueron los hermosos diseños que se exhibieron, y entre ellos resaltó el vestido de Antonella Petro, y fue gracias a este particular detalle.

Gustavo Petro le hizo una carta a Antonella y fue impresa en su vestido

Gracias al diseñador de esta pieza, el reconocido Diego Guarnizo, se conoció que el diseño que se usó para el atuendo de la pequeña fue el de una carta que su padre, el presidente Gustavo Petro le escribió. Estas fueron las palabras del diseñador a la hora de explicar la creación de la pieza que usó Antonella Petro:

“Una carta de amor. De Gustavo para Antonella. Un sentimiento hecho moda. De su puño y letra, el presidente registró el amor por su hija y quedó impreso en una prenda de vestir hecha con poliéster reciclado. La moda es amor. Gracias Antonella Petro”

Este es el vestido de Antonella Petro en su fase de creación:

Algunas de las palabras en la carta de presidente a su hija

En cuanto al contenido del mensaje en la carta, se puede leer el amor con el que Petro le escribió estas palabras a la menor de la familia, y que, según su contenido, esta carta se la escribió en el día de su cumpleaños, donde le revela cuan afortunado se siente el presidente por la existencia de Antonella.

“Has sido como la balsa para un naufragio. Nada hubiera sido posible si no estuvieras, Fíjate lo importante que has sido estos años”, son algunas de los mensajes que se pueden leer en esta carta.

Asi luce la hermosa Antonella en su exclusivo vestido firmado por Diego Guarnizo:

Su hermana Sofia también destacó por su increíble look

Sofía Petro se desligó del dress code que se quería imponer en la posesión de su padre, Gustavo Petro. Y lo hizo a lo grande, con un traje de Diego Guarnizo que tiene enormes simbolismos y que honra a las mujeres que trabajan duro en el país para salir adelante.

Estos son los detalles de su pinta: su chaqueta está hecha en crepé de seda, y bordada artesanalmente con técnica de tela sobre tela, donde muestra la cotidianidad de los campesinos colombianos. El top, por su parte, es un chumbe, tradicional pieza de la etnia Emberá Kamentsá.

A su vez, sus mangas tienen bordadas las frases JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA AMBIENTAL, causas que defiende su padre como política de Estado.

Este bordado lo realizaron las artesanas Adriana Gómez y su mamá María Elsy Guzmán, habitantes de Ciudad Bolívar.