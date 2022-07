Acción Interna + Diego Guarnizo: pasarelas en Colombiamoda de transformación social

Ningún otro país en Hispanoamérica se ha esforzado tanto como Colombia al ir más allá de los términos con los que muchas industrias y marcas quieren adornarse para parecer que están en consonancia con los tiempos actuales. Inclusión, sostenibilidad, diversidad. Cosas que parecen vender más y engañar a incautos conscientes, pero que en últimas, sólo se quedan en palabras.

Esto no es lo que ha hecho Diego Guarnizo con “Feliza”, colección que presentó este 26 de julio en Colombiamoda, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Un proyecto integral que trata de igual a igual a esas otredades que en otros tiempos eran vistas con paternalismo. Y que cambia, realmente, vidas.

En esta ocasión Guarnizo eligió a talentos afrocolombianos e indígenas para colaborar en esta colección y formarlos en su taller. También, contó con modelos naturales de Buenaventura, mujeres que integran la cotidianidad y la economía de la ciudad, para ser imagen de su colección y pasarela. De esta manera, con ‘Feliza” se han dado una oportunidad real a través de la industria de la moda de ser un actor y protagonista de un cambio por medio de prendas que van más allá de los estigmas de una región en 200 años aún desconocida.

Es por eso que con caftanes, con combinaciones como el cuero (trenzado, para reflejar cómo se trenza el pelo afro), con blazers deconstruidos, ya sello de Guarnizo, entre otras piezas, se imprimen las simbologías de la ciudad. Estas van desde los carteles que se ven en los negocios de Buenaventura, sus barcos, su puerto, sus edificios, hasta la fauna pródiga del Pacífico, un territorio a veces tan inconexo dentro del relato nacional y que se ha contado desde la exotización, generalmente.

“Es responsabilidad de todos los seres humanos entregar, heredar, ser generosos. Los valores son importantes y fundamentales. Y cómo no, con ‘Feliza’, no serlo. Teníamos la presión de estar abrigados por el Ministerio de Cultura, pero lo que encontré con ellos fue increíble: un vehículo donde la moda se convierte en algo de orgullo propio. Qué bueno volver la moda patrimonio, e imagínate que seamos nosotros los pioneros. Y ojalá la industria nos ayude a esto. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo así de honestos y generosos. Logrando que a estos talentos que no tienen acceso a la moda se les pueda abrir un taller de costura para ayudarles a aprender cómo se hace una colección. También mostrar a 10 mujeres que vienen de Buenaventura y tienen límites geográficos y culturales para honrarlas”, le explicó Diego Guarnizo en primicia a PUBLIMETRO, semanas antes de su presentación en Colombiamoda.

“Esto es ‘Feliza’. Quiero que nos apropiemos de esto, que sea patrimonial, que miremos para adentro primero”, expresa el creador, que siempre ha contado historias de mujeres. Y esta vez las nombra sin estigmas. “Hablamos de mujeres negras, porque tenemos que romper estas cadenas de racismo y no es despectivo decirlo. Pude ver a matronas sabias y ancestrales que hacen un ‘viche’ impresionante, una bebida ancestral a la que le dieron el valor que se merece, pude abrazarlas y ver sus tamaños, sus cabellos, y apreciar que se quieren como son. Ellas tienen una honestidad gigante y no tienen miedo a pedir ayuda”, añade Guarnizo, que quiere expandir este proyecto a otras regiones de Colombia y que sigue aprendiendo como creador, del país que ha contado de distintas maneras en toda su carrera.

Streetwear colorido para vidas que buscan color

Por su parte, Johana Bahamón ha trabajado de la mano del Grupo Éxito para mostrar a los internos y a quienes salen hacia la libertad luego de pagar su deuda con la sociedad un camino a través de la industria de la moda. Ya con esta superficie, la gran democratizadora de la moda en el país en los últimos años, presentó este 27 de julio su pasarela en Colombiamoda. Allí no sólo mostró piezas versátiles, alusivas a ese minimalismo impactante que hoy dominan las tendencias, sino piezas con mensajes alusivos precisamente a la misión que la ha hecho cambiar miles de vidas.

De este modo, con su pasarela llamada ‘Segundas Oportunidades’, repite el éxito (valga la redundancia) de una primera colección que fue récord en ventas. ‘Johana Bahamón + People’, de esta manera, compila una iniciativa que ha hecho que reclusos de Envigado se formen como trabajadores de la industria de la confección y que tienen la oportunidad, con bonos de 150 mil pesos, de revestirse de moda para su nueva vida en cualquier almacen del Grupo Éxito.

La colección tiene en esta ocasión 97 referencias, pero ya desde 2019 se han elaborado cerca de 50 mil prendas y se espera que con esta segunda edición, crezcan proyectos de bienestar, dignidad y transformación para los pospenados que apoya ‘Acción Interna’.

Q & A

Dos preguntas a…

Angélica Mayolo Obregón, Ministra de Cultura

¿Cómo se configura ‘Feliza’ dentro de la iniciativa de hacer la moda un patrimonio cultural?

Estamos convencidos de que la moda es una gran herramienta de expresión cultural. Que a través de la moda podemos reflejar la riqueza de los territorios y de las comunidades. Y es una herramienta para generar oportunidades económicas. Y por eso generamos un proceso de formación de diseñadores emergentes, usando como piloto el pacifico pero que integra a mujeres que diseñan artesanías, con técnicas tradicionales de tejeduría, como instrumento que nos permite integrar territorios y la capacidad de reflejar esto a través de la moda.

¿Por qué es tan importante hacer de la moda una política de Estado?

Esto nos permite visibilizar el talento de los territorios. Así, al generar una alianza entre comunidades étnicas del pacifico, con un gran líder de la moda nacional como Diego Guarnizo, y presentarlo en Colombiamoda es una ventana de oportunidad para que los colombianos valoremos más el talento de los territorios. Adicionalmente, nos permite entender que este talento puede destacarse incluso en el escenario global.