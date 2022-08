“La estoy cag… horrible”: Yeferson Cossio dice que por fin se va por abuso de sustancias

En horas recientes, Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras dar el anuncio de que emigrara de Colombia hacia Japón. En sus primeras declaraciones, el creador de contenidos no reveló mayores detalles sobre su salida, y eso fue suficiente para que las redes se inundaran de preguntas hacia el, para saber las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Tras la oleada de preguntas que ha recibido, horas después, el joven paisa decidió hablar con más profundidad sobre este tema, y lo que dijo, dejó impactado a varios.

Lo que contó Cossio dejó en shock a más de uno de sus seguidores. El joven reconoció que se ira a vivir al país asiático porque allí busca por fin poder encontrar la paz que ahora no tiene. Él no tuvo problema alguno en confesar que en estos momentos se encuentra pasando por una fuerte depresión y que siente, según él, que se está equivocando en muchas cosas en su labor como ‘creador de contenido’.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo voy a ir porque, aunque no parezca, yo estoy en un proceso, estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta, abusando de sustancias que no debería voltear a ver. La estoy cag… horrible”, expresó el oriundo de Antioquia.

Yeferson Cossio y su abuso de sustancias

Este duro momento por el que se encuentra pasando Cossio, lo está afectando en varias areas de su vida y de su estabilidad emocional. Así qué, reconociéndolo, señaló: “Quiero ir a mi lugar favorito en el mundo a tratar de comenzar de nuevo, me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer, no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie, no tengo idea de mi carrera, estoy quedando mal con fechas de pautas”.

Yeferson Cossio también insistió en que nunca se debe fiar de lo que se ve en redes sociales, puesto que lo que pasa detrás de las pantallas del celular eso solo lo sabe cada persona. El hecho de que el muestre lo bueno de su día por las redes , no es sinónimo de que la vida de alguien este de esa misma manera: “Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que es realmente. Parce, yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver”, afirmó.

De igual forma, Cossio se hizo una autocrítica sobre la forma como está actuando. “Yo quiero encontrar paz, quiero ser lo que era, quiero volver a ser una buena persona. No considero que sea una buena persona en este momento. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia, solo voy a ver cómo me va allá”, concluyó su mensaje.

El creador de contenido también aclaró que su estancia en Japón será solo por un tiempo, pero que espera volver a Colombia en un futuro. Sus propiedades, su familia, sus perros y demás pertenencias seguirán en su mansión en Antioquia.