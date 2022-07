La humillada que pasaron Yeferson y Cinthia Cossio en una tienda Gucci

Los hermanos Yeferson y Cinthia Cossio parecen no ser muy queridos en el extranjero, ya que fueron humillados en uno de los lujosos almacenes que se encuentran en la ciudad de Bruselas. Ambos llegaron a la ciudad hace algunos días junto a Jhoan López, quien es el actual esposo de Cintia.

Fue el mismo Jhoan López el encargado de hacer público en redes sociales la situación y cómo sucedieron los hechos. Esto, cuando se disponían a realizar algunas compras en una tienda de Gucci. Según su relato, al llegar al lugar uno de los trabajadores no quiso venderles lo que querían y los trató mal.

En el video que el esposo de Cinthia Cossio publicó en su cuenta de Instagram, se pueden ver a los hermanos detrás de un mostrador de la prestigiosa casa de moda italiana. Cintia Cossio está luciendo un top blanco y un jean azul mientras mira algunas de las joyas en la vitrina. Mientras tanto, Yeferson, su hermano, se le veía distraído en su celular. En la descripción de la grabación, López se estaba quejando del pésimo servicio que recibieron y aseguró que no los quisieron atender.

”Vinimos a una tienda Gucci aquí en Bruselas y este señor no nos quiso atender. A veces no entiendo por qué las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás ¿Se imaginan dónde la tienda fuera de él?” expresó en sus redes sociales con bastante molestia ante el maltrato que recibían.

La molestia no se quedó allí y el influenciador continuó mostrando su enojo con la atención que recibieron por parte de los vendedores belgas. Añadió que minutos después una mujer amablemente los atendió, pero que él no quiso comprar nada porque ya se enojó por este hecho.

”Llegó una chica muy amable y los atendió super bien, y el que no nos quiso atender está que se mata porque la compra es grande” concluyó.

El grupo se encuentra de paseo por Bélgica para asistir al reconocido festival de música electrónica ‘Tomorrowland’, que se llevará a cabo del 15 al 31 de julio.

Este es el video de lo ocurrido, que fue grabado por López, para así exponer la situación:

Pero en vez de apoyarlo, las burlas no se hicieron esperar

Ante esto, los comentarios se unieron al ataque en contra del grupo de personalidades digitales, quienes no dudaron en decir que ‘se lo tenían merecido’:

“Con esa pinta quién no! Y me imagino llegaron como sintiéndose Brad Pitt y Britney Spears! Haciendo el oso en Europa y dejando la imagen de colombia por el piso !! Se creen superiores y son de esconder!”, “Eso le pasa por ser tan guiso”, “aja me encanta, ¿Es que quienes son ellos para recibir un trato súper especial? Pff son unos simples mortales que se han hecho ricos mediante videos tontos y contenido para adultos. Ahí queda claro que su popularidad solo es nacional y NO internacional” o también “Se escribe Bruselas! No Brucelas, con razón no lo quisieron atender”, entre muchos más.