Lo besaba en la boca: la tormentosa relación entre Vicente Fernández y su hijo Alejandro

Para el mundo fue una sorpresa cuando se supo que, en diciembre del 2019, padre e hijo rompieron toda relación y contacto. Todo habría arrancado desde hace muchos años cuando en una entrevista, que data del año 2007, Alejandro reconoció públicamente su amor por las fiestas y rumbas.

Vicente terminó por sacar de su testamento a Alejandro, y esto se convertiría en una de sus más fuertes polémica que terminaron por manchar el legado y la carrera del proclamado ‘Rey de la música ranchera.

Según una fuente cercana a la familia Fernández, contó que “Don Vicente ha hablado hasta el cansancio con él. Le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro no entra en razón”. Por esta razón lo sacó del testamento “A Gerardo y Alejandra (sus otros hijos) les dará varios bienes; a Vicente jr. también lo incluyó porque dice que el pobre, por más que ha intentado destacar, nomás no tiene talento ni para los negocios ni para la música; a sus nietos también los tomó en cuenta, pero al que dejó fuera es a Alejandro, porque dice que él ya lo apoyó y que dinero es lo que le sobra”.

La relación entre padre e hijo dio de sí cuando sus problemas no tuvieron remedio en el año 2015 al momento en que Alejandro Fernández admitió tener un problema de alcoholismo, además de verse involucrado en un terrible accidente automovilístico y hacer el ridículo en el escenario en varias ocasiones.

Su foto en un bar gay terminó de avergonzarlo frente a su padre

Alejandro Fernandez en un bar gay (Twitter)

Esta foto de Alejandro Fernandez se convirtió en la ‘gran vergüenza’ para Vicente en donde aparece absolutamente deschavetado. Alejandro, en su momento, se rio de la publicación, afirmando: “Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar. Y sí, dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos”.

Los rumores sobre su homosexualismo y su alcoholismo hicieron que Vicente abominara la existencia de su primogénito, pero esto no evito que en varias ocasiones y conciertos donde ambos compartieron escenario, la manifestación de amor entre padre e hijo era el darse un beso en la boca.

Era una práctica normal entre la familia Fernández

La polémica se salió de control cuando Vicente Fernández y Alejandro se dieron un beso en un concierto; poco después, salieron más imágenes en las que “Chente” Fernández fue captado varias veces haciendo lo mismo con otros familiares, tanto hombres como mujeres por igual. Sin embargo, el propio cantante confesó que dejaron de darse besos en la boca, aunque afirmó en su momento que este gesto lo veía como un verdadero acto de amor de padre a hijo.

Incluso en 2019, el Charro de Huentitán se molestó por el comentario del conductor de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, quien con su característico humor negro aseguró que en Navidad los Fernández terminaban “echando pata”.

“Los Fernández se besan. El papá con la hija, el hijo con la mamá, en una Navidad pues seguro echan pata”, declaró en forma de burla Bisogno. Pero fue el mayor de los Fernández, Vicente Jr., quien reveló en una entrevista de dónde salió esa costumbre y por qué la mantuvieron durante tantos años.

“Hubo varias entrevistas en las que juzgaban que por qué nosotros como hombres le dábamos besos en los labios a mi papá”, dijo.

“Mi padre perdió a su padre, a mi abuelo, cuando mi abuelo tenía 47 años de edad, lo perdió muy joven, y entonces el cariño y el afecto se conjugó hacia sus hijos, a que no había ninguna mala intención al besar en los labios a mi mamá o a mi papá”, explica, “un beso en la trompa”.

“Incluso mi padre dijo, si yo tuviera a mi padre, no le besaba los labios, le besaba los hu*vos”, y aunque no dijo explícitamente la palabra, sí la simuló.