Critican a Alejandro Fernández por no vestir acorde a su edad

Alejandro Fernández se ha convertido en el abuelo sexy de la farándula aunque muchos han atacado su manera de vestir.

El ‘Potrillo’ suele presumir looks modernos y costosos en sus paseos y a través de sus redes sociales lo que lo ha llevado a ser tildado como ‘chavorruco’ por algunos internautas.

View this post on Instagram

A sus 50 años el intérprete ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir luciendo lo que más le gusta y para verse siempre moderno y juvenil.

Los lentes de sol, sudaderas, aretes y atuendos coloridos forman parte de su estilo habitual.

View this post on Instagram

Aunque muchos elogian su buen gusto y su actitud juvenil hay quienes le recomiendan vestirse “apropiado a su edad”.

“Por más de que sea cantante famoso; hay que respetar un poquito la edad, a veces sin darnos cuenta, hacemos el ridículo”, “QUE ONDA CON ESTE CHAVARRUCO PARECE PAYASO DE SEMÁFORO”, “Madre mía, esta ropa para un quinceañero lo entiendo pero para él no, no pega ni con cola”, “Alguien que le avise que ya está viejo”, le comentan.

View this post on Instagram

‘Chavorruco’ es la palabra con la que han decidido apodarlo, la cual se usa para aquellos señores que lucen como jovencitos.

View this post on Instagram

Según la Academia Mexicana de la Lengua, el término se define como “una persona de edad avanzada que, a la manera de los jóvenes, actúa y se viste según la moda”.

View this post on Instagram

Sin embargo, las críticas no le quitan el sueño y en más de una oportunidad se ha defendido.

“No sé de qué manera me va a poder ver más joven si estoy dejando el pelo blanco”, afirmó (…) Realmente, he disfrutado todas y cada una de las etapas de mi vida. Desde mis inicios hasta el día de hoy todas han sido grandes enseñanzas, grandes aprendizajes y de todos los momentos he aprendido y sigo aprendiendo”, sostuvo.

— Alejandro Fernández