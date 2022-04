Alejandro Fernández confiesa lo duro que ha sido la muerte de su padre

La muerte de Vicente Fernández dejó un gran dolor en el mundo del espectáculo, en especial a su familia quienes estuvieron luchando con él en sus últimos días hospitalizados.

A cuatro meses de su fallecimiento, Alejandro Fernández ha comentado lo duro que ha sido enfrentar la ausencia de su padre.

A través de una entrevista para Al rojo vivo, rompió el silencio y contó que era un momento complicado en su vida, pues aunque había días buenos, en otros el dolor lo consumía.

El intérprete comentó que de momento están enfocados en velar por el bienestar de Cuquita Abarca, viuda del Vicente.

Para ‘El Potrillo’ la pérdida de su papá fue uno de los más duros golpes que haya atravesado, por lo que ha tomado fuerzas con los momentos y las alegrías que le regalan sus nietas.

“Por algún lado la vida me quitó una de las cosas más importantes que es mi padre, pero por otro lado también pude celebrar la vida de Cayetana y la vida de Mía, que acaba de nacer hace justo un mes, a veces lloras la partida de alguien, y de repente te compensa con un regalo tan hermoso que además de una nieta, es celebrar la vida de alguien”, mencionó.

Alejandro recordó la tierna aparición que tuvo recientemente con Cayetana, hija de Camila Fernández.

“Es la sensación, yo creo que tiene más seguidores que yo… estaba la niña atrás en el escenario y la vi bailar, entonces me dejé ir sin pensar, la agarré de la mano y la saqué al escenario, yo creo que con el impacto de ver las luces del escenario y todo esto como que se me cohibió y ya no quiso bailar, pero fue un momento increíble, ¡me encanta!”, sentenció.

— Alejandro Fernández