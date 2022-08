“Parece ‘cadena de WhatsApp’ ambulante”: Carolina Cruz comparte indirectazo con imagen motivacional

Carolina Cruz ha estado en el ojo del huracán desde que anunció que el matrimonio y relación que mantuvo por Lincoln Palomeque, después de 14 años no iba más. Chismes, rumores y comentarios sobre lo que sucedió o no en este tiempo y sobre lo que pasa actualmente en sus vidas privadas es lo que ha llenado los tabloides de las redes sociales desde ese entonces.

En más de una ocasión, la presentadora del programa matutino ‘Dia a Dia’ ha sido cuestionada sobre las razones que llevaron a este desenlace en su familia, y a pesar de que ella no ha sido completamente directa en contar que ha sucedido realmente, puesto que está en todo su derecho ya que ella no le debe nada a nadie y mucho menos debe venitilar su vida privada si ella no lo desea, si ha dado pistas.

Constantemente se puede ver como la escritora del libro infantil “Los superpoderes de Salvador”, deja comentarios e indirectas sobre amor propio, salir adelante, superar los obstaculos que la vida pone, y no depender de un hombre o una pareja para ser feliz.

Por tal motivo, ma traves de un posteo en Instagram, Carolina Cruz dio a conocer que le habian hecho una peculiar pregunta, y que estas fueron sus palabras a la hora de darle respuesta:

Pero en redes están ‘mamados’ y le piden que ‘hable de otro tema’

A pesar de que desde la separación con Lincoln Palomeque sucedió hace algunos meses, a la hora de que Carolina Cruz desea enviar puyas a su exmarido, no lo hace con nombre propio, pero eso no es necesario para entender a quien se refiere con sus palabras.

Pero en los comentarios, sus seguidore parecen encontrarse cansados de tener que ver este tipo de contenido una y otra vez, diciéndole que a este punto ‘parece una cadena de WhatsApp andante’:

“Aceptar es perdonar sin rencor, dejar ir, saber amar sin dolor y apreciar, deje de ser odiosa”, “Que feo lo tuyo es o parece pura indirecta”, “oiga ya hable de otra cosa si?”, entre varios más.

La respuesta de Carolina sobre si volvió o no con Lincoln Palomeque

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, a la mujer de 43 años le hicieron una consulta, que incluso iba con una felicitación y hasta un piropo familiar. ¡Insólito!

“¿Volvió con Lincoln?” Y si es así, qué bueno poder darse otra oportunidad, porque se ven superbién los 4″, le escribió un internauta. Pero Carolina Cruz contestó como el modelo “T-1000″ de Terminator 2, cuando a “Sarah Connor” se le acabaron las balas y le dijo “no” con los dedos.

Asimismo, a la presentadora le preguntaron si tenía novio, respondiendo de la misma forma. La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, tomó las historias de Instagram que rápidamente se llenaron de comentarios. Mira la publicación:

“Ya sean juntos o separados, ambos se merecen toda la felicidad”, “el que se fue, se fue, y que no vuelva más”, “¿volver para qué?”, “siempre los amores de famosos son una mentira”, “qué le pasó en las cejas” y “ella me parece tan fastidiosa”, fueron parte de las reacciones.