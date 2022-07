El espectacular vestido que usó Carolina Cruz en Cartagena

Carolina Cruz ya ha dejado en claro, y de sobra, que no anda con nadie luego de que se separó de Lincoln Palomeque. De hecho, se especuló hasta que podrían volver, pero nadie ha dicho nada oficial. Eso sí, ella siempre luce despampanante, use lo que use.

Fabio Starita es quien ha estado cerca de ella. Y a este le han vinculado sentimentalmente con ella, pero todo son suposiciones. Son grandes amigos de hace tiempo, de hecho.

Incluso ella aclaró en televisión que lo eran, y bromeó sobre el tema. Más cuando este salió en un reflejo de sus gafas y hubo tremendo problemón por eso.



Ahora bien, en su cumpleaños, en un exclusivo hotel de Cartagena, ella impactó con su pinta. El evento se llamó el “StaritaFest”.

La increíble pinta de Carolina Cruz en Cartagena

Ella comenzó a mostrar el viernes pasado cómo se preparaba la fiesta. Ella compartía cuarto con Starita y estuvo totalmente atenta de cada detalle de la celebración.

También mostraron los kits de cada invitado y las pintas que iban a usar. Así, hizo un detrás de cámaras de las horas previas a la gran fiesta.

Y luego de compartir con su hijo Salvador, derritió a sus seguidores. Sobre un vestido de baño blanco usó un vestido de noche con transparencias.

Ella y los asistentes compartieron las imágenes de la llegada al sitio del evento. También algunos fragmentos de baile y momentos felices que vivió ella junto con Fabio.

Ahora, se especuló que ella andaba con Lincoln Palomeque, porque ella había comentado que pasaría unos días sin sus hijos. El domingo en la tarde estuvo con ellos en la Ciudad Amurallada.

Y la gente comenzó a especular, ya que Lincoln publicó imágenes con sus hijos, con ambos en la piscina. Pero no porque volvieron, no, sin para compartir con sus hijos.