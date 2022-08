Las mujeres también acosan: así fue como abusaron de Bad Bunny después de su concierto

Bad Bunny es uno de los artistas más exitosos en la escena musical actual; sus pegajosas canciones y su inigualable estilo lo han transformado en uno de los exponentes urbanos más queridos a nivel mundial.

Así mismo, es innegable que su aspecto físico despierta pasiones y amores entre sus fans, tanto hombres, como mujeres y personas por fuera de los dos géneros, y en redes sociales es muy común ver como declaran su amor y su deseo ante la belleza del interprete de ‘La Noche de Anoche’.

Pero lamentablemente, en un video quedó registrado como Benito Ocasio Martinez, nombre real de Bad Bunny, fue victima de acosos por parte de dos mujeres mientras se encontraban en la fiesta después de su concierto, y sus fans han rechazado los actos abusivos de estas personas al pasarse de la raya con él.

Así fue como acosaron a Bad Bunny en una fiesta

Por medio de la red social de Twitter, fue una cibernauta quien se encargó de hacer publica la denuncia, afirmando que lo que habían hecho estas dos mujeres durante el evento era de rechazo absoluto, y que Bad Bunny fue acosado y tocado sin su consentimiento.

“Esto es acoso. No importa que sea Bad Bunny. No importa que sea famoso. No importa que estén bailando. No importa el alcohol que hayan consumido. Esto fue un acto de acoso”, afirmó la persona denunciante.

Efectivamente se puede comprobar en el video, como una de las mujeres se pasa de aprovechada y agarra los genitales del cantante de manera atrevida, mientras que más adelante se puede ver como otra de ellas le roba un beso directamente de su boca. A pesar de que el cantante no reprochó, si se pudo ver en su expresión facial como estos toques indebidos lo molestaron.

Este es el video donde se puede ver como la mujer agarra las partes intimas de Bad Bunny:

QUE TU ME DICESSSSSS (Vean la mano de la mujer) pic.twitter.com/khtbuBrFHz — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Y en este video se puede ver a la otra mujer, que de manera abusiva le roba un beso en la boca al cantante, sin su consentimiento, claro está:

LE ROBAN BESO EN LA BOCA A BAD BUNNY EN EL MISMO PARTY QUE LO TOCAN🚨 CB PERO QUE ES ESTO pic.twitter.com/IHrtamhcFR — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

No las bajan de ‘puercas abusivas’ en redes sociales

Han sido varias las manifestaciones de reproche ante esta situación, que si bien hubiese sido en el caso contrario, sería igual de indeseado. Ningún hombre, mujer, o persona LGBTIQ+ debe tolerar el ser victima de acoso o de ser tocado sin su consentimiento. Por tal motivo en redes sociales no paran de tildar de ‘aprovechadas abusivas’ a quienes tuvieron el atrevimiento de tocar indebidamente al artista.

“Claramente se nota que el se queda “Que carajos””, “Se ve claramente ebrio, en ningún momento hay consentimiento.”, “Aguanta meterle tres patadas bien dadas a la violadora esa”, “Que perro asco la gente que está haciendo chiste de eso o las que dicen “yo quisiera”, eso no es correcto”, o también “El MERECIA hacer un papelón por esta puerca y los otros que lo acosaron. Este comportamiento es totalmente asqueroso. Ojala se le caiga la cara de vergüenza”, entre muchos otros.

les hacen lo mismo y después están llorando y traumadas🫢 https://t.co/0q22X2qm8Q — natalia sofía (@nataliasofii) August 1, 2022

BB debe comenzar a tomar en serio como se relaciona con sus fans. No se va a hacer esperar mucho el que alguien lo acuse de algo. Ya una chica se pasó seriamente d la raya, aunque para algunos sea un chiste. No lo es! https://t.co/BkvQz7ueNf — FJ (@francisco1967PR) August 1, 2022