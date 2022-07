¿Greeicy fue infiel? Así terminó su relación antes de Mike Bahía

Greeicy Rendón está atravesando uno de sus mejores momentos. La caleña se ha mostrado profundamente feliz por todo lo nuevo que está experimentando desde que su bebé llegó a su vida, además de compartir la etapa con el amor de su vida, Mike Bahía, y con quien tiene casi una década a su lado.

Haber unido sus vidas les ha traído mucho éxito a ambos artistas, ya que no solo están triunfando a nivel personal sino profesional. Por ejemplo, antes de dar a luz, la intérprete de Los Besos y su prometido realizaron la gira musical Amantes Tour, la cual fue muy bien recibida por sus fans y rápidamente se agotaron las entradas.

Pero no siempre Mike Bahía fue el hombre de su vida. Antes de conocerlo tuvo una relación que no terminó de la mejor manera. Es de recordar que Greeicy se hizo conocida en Colombia tras ser parte del programa Factor XS, donde un conocido presentador se acercó a ella y se hicieron novios.

El reconocido exnovio de Greeicy Rendón

Se trata de Juan Sebastián Quintero, que actualmente tiene 33 años y está casado con Johanna Fadul. Según los medios, lo que sucedió entre él y Greeicy fue un “amor de niños”. Sin embargo, en su momento ofrecieron una entrevista a Caracol TV y los artistas confirmaron que su relación empezó en el 2012, estando juntos dos años.

En la misma línea, tanto Greeicy como Sebastián sabían que no eran lo suficientemente maduros para un noviazgo formal o que iba a trascender con los años. Más adelante, el presentador dijo que la relación terminó por una supuesta infidelidad de la intérprete. “A mí me dio muy duro, pero es algo que tenía que pasar”, aseguró, según reseña Protagonista.

Por otro lado, Greeicy reconoció que en medio de las grabaciones de la novela juvenil Chica vampiro, empezó a sentir atracción por el guapo actor argentino Santiago Talledo. En una conversación con su ex, a modo de broma, confesó: “El médico me dijo que tomara ‘Santitalledocilina’”, y esto ocasionó que la relación llegara a su fin.

Pero a pesar de que no fue la mejor manera de terminar, ambos afirman que solo guardan los buenos recuerdos de su unión y que no existen sentimientos negativos entre ellos. Más ahora que ambos son inmensamente felices con sus respectivas parejas.

Esto dijo Greeicy cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad a Mike Bahía

A mediados de enero de 2021, durante una sesión de preguntas y respuestas que ofreció a sus fans en las historias de Instagram, la ahora madre de Kai se topó con la interrogante directa: “¿Le perdonarías los ‘cachos’ a Mike?”. Visiblemente dudosa, su primera reacción fue reírse.

Probablemente, lo haya dicho de la boca para afuera, pero en un principio parecía segura. “Yo creo que sí, llevo muchos años con él”, soltó la intérprete de Los besos.

Al cabo de unos segundos dio a conocer una Greeicy dudosa y capciosa. “Te estoy hablando de algo que no sé, porque si me ha sido infiel no me he dado cuenta”, dijo en aquel entonces.

Seguidamente, el artista apareció detrás de ella y logró observar la pregunta a lo que contestó: “Por supuesto”. Luego afirmó que ya le había perdonado una infidelidad y señaló a una de las tiernas perritas que sostenía en sus brazos.

Para finalizar el registro audiovisual, Greeicy continuó grabándose y miraba de un lado a otro en expresión pensativa. Desde los comentarios recibió algunos mensajes positivos, mientras que en otros le aclararon que una infidelidad no se perdona.